El Hércules busca recuperar el desequilibrio por las bandas en lo que queda de mercado

Superada la primera mitad de agosto, el Hércules ya avizora el inicio de la temporada, justo dentro de dos semanas, el sábado 30 contra el Tarazona. El mercado de fichajes, por su parte, se cerrará dos días después, el 1 de septiembre. Pese a haber adelantado la confección de la plantilla durante julio, las experiencias de pretemporada apuntan a que aún hay margen de mejora en los extremos y en el centro del campo, y lo cierto es que, en un agosto de mucho silencio en lo que se refiere a transferencias, la secretaría técnica todavía no ha dado su última palabra.

La entidad blanquiazul tuvo un frenético julio en el que concretó todas sus bajas y nueve fichajes, tras lo cual fuentes del club trasladaron que daban por cerrada la plantilla, a falta de un alta para cubrir la vacante de segundo portero que dejó Nando Almodóvar. Rubén Torrecilla, que a finales de la pasada temporada insistió en la necesidad de un equipo competitivo, también dio su visto bueno en público al grupo de jugadores conformado este verano en la rueda de prensa posterior a la victoria amistosa contra el Real Murcia.

Dilema en el mediocampo

Una de las posiciones que la afición señala como candidata a reforzar es la de pivote, con un César Moreno que no acaba de convencer a la grada herculana pese a haber contado con bastantes minutos y actuaciones aceptables en pretemporada. A inicios del verano el Hércules no contaba con él, pero parece que, haciendo de la necesidad virtud, el mediocentro cartagenero se ha ido ganando la posibilidad de quedarse en plantilla, sobre todo si no surge alguna oportunidad de mercado en su demarcación.

El propio presidente del club, Carlos Parodi no descartó hace una semana que haya incorporaciones de última hora. «Si hay alguna cosa que sea interesante, no cabe la menor duda que optaremos a ella», aseguró en la presentación del Festa d'Elx. Pero no es lo mismo hallar que buscar, y en el Hércules hay otra carencia que solventar, esta vez en ataque. La marcha de Javi Moreno y la lesión de Nico Espinosa han debilitado seriamente la capacidad blanquiazul de crear desequilibrio por las bandas.

Pruebas para los extremos

Torrecilla ha probado desde entonces diferentes configuraciones para jugar en los costados: Soldevila, activo que destaca más de mediapunta, al igual que Aranda, o a Galvañ, jugador del B que ha tenido minutos tanto de lateral como de extremo. Luego están los extremos naturales que ha incorporado el club este julio: Unai Ropero, que apenas debutó en el último amistoso contra la selección de la AFE, y Carlos Rojas, que transmitió buenas sensaciones y dio una asistencia en ese mismo partido. En añadidura, canteranos como De Palmas o Bojang también pueden aprovechar la oportunidad para figurar en el primer equipo, y en pretemporada el entrenador no les ha negado minutos.

Nombres y opciones en el plantel hay, por lo que la cuestión de los extremos es una carencia, no una urgencia, más aún cuando Torrecilla confía en el regreso, incluso anticipado, de Nico, aún a pesar de que la previsión inicial es que esté fuera del césped durante las primeras 14 jornadas del liga. Lo que sí es más difícil es rellenar el vacío dejado por Javi Moreno, pues entre los elementos que tiene Torrecilla en casa ninguno cuenta con la experiencia que podía aportar el extremo almeriense, autor de cinco goles y siete asistencias en la pasada campaña.

Muchas potencialidades que buscarán su sitio en el once, pero de momento no hay certezas en las bandas herculanas. Esa incertidumbre es la que puede abrir la puerta a la llegada de un extremo, aunque traer a alguien experimentado tampoco sería sencillo. El club cuenta con licencias sub-23 suficientes para hacer las tres incorporaciones que se plantea. Pero para poder inscribir a un jugador senior sería precisa la salida de un efectivo, siendo César Moreno el único candidato claro para ello.