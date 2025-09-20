El Hércules, contra las bajas y la inercia en Cartagena

El Hércules, muy condicionado por las bajas en defensa, visita este domingo (18:15 horas) al Cartagena en Cartagonova y lo hace con la urgencia que le provoca la necesidad de cambiar su mala dinámica después de haber enlazado dos derrotas en las tres primeras jornadas.

El equipo alicantino, que parte como uno de los grandes aspirantes al ascenso, tras sumar tres puntos de nueve posibles, comienza a abrirle la puerta a las primeras dudas, que podrían multiplicarse en el caso de un nuevo pinchazo ante un rival en total reconstrucción tras su descenso de categoría. El duelo supone el reencuentro con el Efesé, un adversario recurrente en la centenaria historia del Hércules, y con el que no se enfrentaba en liga desde hace 13 años.

Rubén Torrecilla está obligado a improvisar una nueva línea defensiva, ya que no podrá contar con tres de los cuatro centrales de la plantilla. A la lesión en la rodilla de Nacho Monsalve se unen los problemas físicos de Rubén Cantero, el último en sumarse a la enfermería, y la sanción de Javi Rentero, expulsado la pasada jornada ante el Algeciras. A estas ausencias se suma la ya conocida del extremo Nico Espinosa, en fase de rehabilitación de la operación en el tobillo a la que se sometió el pasado mes de agosto.

El conjunto herculano, pese a ser un partido televisado por el ente autonómico À Punt, estará acompañado en las gradas por más de 800 seguidores en busca de su primer triunfo como visitante en más de seis meses. La alineación más probable según lo trabajado en las dos últimas sesiones podría estar formada por Carlos Abad; Samu Vázquez, Adrián Bolo, Sotillos, Javi Jiménez; Colomina, Mangada, Ben Hamed; Soldevila, Rojas y Fran Sol.

¿Rival directo?

Cartagena, por su parte, afronta este duelo de proximidad como el primero en uno de los tramos más exigentes de su calendario. Será el primero de los tres compromisos que disputará en apenas siete días, algo que en esta categoría no es habitual. Tras este encuentro, el cuadro cartagenero tenga que afrontar dos desplazamientos consecutivos en apenas cinco días. El miércoles, a partir de las 17 horas, le toca reanudar en Sabadell el choque pendiente de la jornada pasada, suspendido por el fuerte temporal.

Y el fin de semana, vuelve a viajar, esta vez rumbo a Sanlúcar de Barrameda, donde le espera el Atlético Sanluqueño. Dos viajes largos, con desgaste acumulado, que obligarán a Javi Rey a medir esfuerzos y a rotar piezas para mantener al grupo en plenitud física. El técnico del Efesé ha subrayado en su comparecencia ante los medios la necesidad de contar con el empuje del público en una jornada especial: “Tiene que haber mejor ambiente que el día del Atlético Madrileño. Jugamos en casa en plenas fiestas (de Cartagineses y Romanos), habrá un buen rival enfrente, así que necesitamos que el Cartagonova presente sus mejores galas”.

El Cartagena, con la ciudad metida de lleno en sus fiestas grandes, jugará frente al Hércules el primero de los tres partidos que debe afrontar en siete días

"Vamos a pensar y a intentar ganarle al Hércules, que no va a ser sencillo. No vamos a pensar en el domingo que viene, sería un error. Tanto yo como el cuerpo técnico, como los futbolistas, como el club y la afición, tenemos que pensar en el partido más cercano en el tiempo, que es el más importante siempre", valoró Rey.

Con respecto a la alineación, confesó que aún tiene "un par de dudas, pero lo normal es que dos equipos importantes como estos firmen un partido tremendamente igualado en el que la gente del banquillo tiene que ser muy importante", indicó el entrenador del Cartagena.

Del equipo de Torrecilla lo valoró positivamente todo: "Pese a sus dos últimas derrotas, les veo cosas muy positivas. Nosotros estuvimos viendo jugar en Ibiza y para mí hacen muy buen partido. Tuvo controlado en todo momento al Ibiza, jugó bien al fútbol y creo que es un resultado injusto, tanto ese como el del Algeciras. Yo creo que esas dos derrotas no son significativas porque están muy condicionadas. Este domingo, el partido será tremendamente igualado y se va a definir por los pequeños detalles”.

"El Cartagonova impone y necesitamos a la afición enganchada. También es cierto que nosotros tenemos que darle algo para que se enganche. Necesitamos que la afición esté muy metida del minuto 1 al 95 y ojalá frente al Hércules le demos una nueva alegría", aventuró Javi Rey.

Vía: Información