El Hércules aspira a ¿un imposible?: 15.000 socios

Murcia y Tenerife golpean primero... Las aficiones de ambos clubes superan con claridad en número de abonados a la del Hércules que, a falta de siete días para el debut liguero frente al Tarazona, ha alcanzado la frontera de los 10.000, una cifra que sigue lejos de los más de 12.000 con los que arrancó el curso la temporada anterior, la del ascenso a Primera RFEF. Sin ese impulso anímico, la tramitación de pases ha sido bastante más contenida, lo que permite a las hinchadas grana y tinerfeña tomar la delantera y situar a sus clubes como punta de lanza de la tercera categoría.

La entidad blanquiazul confía en el impulso final y en la proximidad del estreno en el Rico Pérez para darle un último empujón a la dispensa de pases de temporada, confiando, además, que sus dos rivales directos en este apartado, a estas alturas de pretemporada, hayan alcanzado su tope. De lo contrario, será muy complicado que el equipo alicantino mande y coloque a su masa social al frente de la categoría de bronce, algo que le beneficiaría también en aspectos extradeportivos, casi tan importantes como lo que sucede dentro del césped por el reparto de los derechos de retransmisión y por la selección de horarios de los operadores, que siempre priorizan a los más respaldados socialmente por cuestiones obvias.

La campaña de abonos del Hércules arrancó sin vuelo, anormalmente fría pese al fuego estival. Empezó a despegar tras el primer clásico con el Elche, justo el día después del clásico provincial, que fue cuando se inició finalmente la venta física de carnés en el antepalco del Rico Pérez. Eso fue lo que definitivamente animó a la hinchada herculana a adquirir sus asientos dentro del estadio.

El 1 de agosto, anunció que se llegaba a los 6.000 y, desde ese día, ha logrado sumar cuatro mil seguidores más a la causa. Eso supone una media de 222 cada 24 horas. En los últimos cuatro días ese listón se ha elevado a los 250. Si se mantiene esta última tendencia, añadiría 1.750 más a su registro de abonados, lo que le acercaría mucho al tope de 12.000 con el que se plantó en su primer partido en Primera RFEF, pero le seguiría dejando por detrás de Real Murcia y Club Deportivo Tenerife, que le llevan bastante delantera.

► 2.000 abonados más le faltan al Hércules para igualar el tope logrado el curso pasado al inicio de la temporada.► 250 socios al día ha hecho el equipo blanquiazul desde el pasado lunes. Si mantiene ese ritmo haría 1.750 más antes de recibir al Tarazona y seguiría muy lejos del conjunto grana.

Del resto de clubes que conforman los 40 equipos que integran los dos grupos de Primera RFEF, solo el Racing de Ferrol y la Ponferradina se acercan a los tres históricos que lideran la clasificación de abonados a una semana del debut. 7.500 y 7.100, respectivamente, han logrado convencer ya.

Oficina abierta

El Hércules mantiene operativa su oficina de venta de carnés en el antepalco del Rico Pérez en el siguiente horario: de lunes a viernes, permanece abierta de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20 horas; y los sábados, entre las 10 y las 13:30 horas. Así seguirá hasta que dé comienzo el campeonato el próximo sábado, con la visita del Tarazona, si primer rival en el nuevo curso. Los zaragozanos aún no han alcanzado el millar de abonados, lo que da una idea de la distancia sideral, a nivel de arraigo y pertenencia, que existe entre unos y otros. Ourense (600) y Juventud Torremolinos (500) son los que menos respaldo en la grada han logrado reunir hasta la fecha.

28 de los 40 equipos facilitan datos de inscripción de socios. Ni los ocho filiales (que incluyen la asistencia gratuita a sus encuentros en el pase de temporada de sus primeros equipos), ni Arenas de Getxo, Arenteiro, Barakaldo y Marbella han facilitado información al respecto. Quedan siete días para el último empujón... y las avispas ya han sido eliminadas.