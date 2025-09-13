El Hércules-Alcorcón se jugará en domingo

El Hércules ya sabe cuándo recibirá al Alcorcón. Será el 28 de septiembre, domingo, en el primer turno de la tarde. Rentero volverá al once titular tras cumplir su encuentro de sanción en Cartagena, y lo hará frente a los que fueron sus compañeros hace muy pocos meses. El central madrileño, expulsado el viernes pasado después de ver una tarjeta roja directa, recuperará su sitio en el centro de la defensa contra la entidad que ingresó 100.000 euros este verano por el traspaso que abonó la SAD propiedad de la familia Ortiz.

La visita del cuadro alfarero será la siguiente cita de los blanquiazules en su estadio después de perder 0-1 con el Algeciras en la tercera jornada de liga y justo después de visitar Cartagonova la semana que viene. Ese envite contra el Efesé será el primero que retransmita el ente autonómico, À Punt, esta temporada, en la que se suma, de forma ocasional, al carrusel de operadores que este curso han adquirido los derechos de emisión de la Primera Federación.

El duelo vespertino con el exequipo de Javier Rentero será el cierre de un septiembre complicado para Rubén Torrecilla, al que ya se le han escapado seis puntos en las tres primeras fechas de competición. El Hércules-Alcorcón está programado para las 16:00 horas, un horario más adecuado al fútbol modesto y más favorable a la presencia de aficionados en la grada del Rico Pérez.

Suspendido el Sabadell-Cartagena

El próximo rival del Hércules no ha podido completar su compromiso en la Nova Creu Alta. La expedición cartagenera regresó a casa sin poder terminar el partido de la tercera jornada, que fue suspendido por la lluvia. El impracticable estado en el que quedó el terreno de juego aconsejó la paralización del encuentro y, dado que la previsión dominical en Sabadell es la de que siga lloviendo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) optó por el aplazamiento.

El choque se detuvo al estar diluviando, e incluso granizando, en el minuto 43 del primer tiempo y eso después de estar el juego parado cinco minutos por la indisposición de una persona en la grada. El balón dejó de rodar en el 38 con el resultado de empate a cero y el conjunto visitante sintiéndose cómodo y estando más cerca del gol que su rival.

Media hora después de que los futbolistas dejaran de correr, el árbitro valenciano Francisco José Ortega Herrera decretó la suspensión definitiva. Ese choque frente al nuevo equipo del exherculano Agustín Coscia lo inició el Efesé con cuatro novedades en el once porque Javi Rey cambió a sus dos laterales (Marc Jurado y Nil Jiménez entraron por Dani Perejón y Nacho Martínez), alineó a Diego Gómez en lugar de Carlos Calderón en el costado derecho de la medular y a Christian Borrego "Chiki" suplió a Alfredo Ortuño en la punta del ataque. La fecha para la reanudación se anunciará la semana que viene el Juez Único de Competición en una de sus resoluciones.