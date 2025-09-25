El Hércules no acierta con el VAR

El videoarbitraje no da una al Hércules. Más bien, le quita. La novedad de esta temporada en Primera Federación ha sido la implantación del sistema Football Video Support (FVS), un «VAR low cost» en el que los entrenadores pueden pedir hasta dos revisiones, en las que el árbitro se vale de las imágenes, muchas veces insuficientes y mejorables, que ofrece la retransmisión televisiva.

Ya son cuatro jornadas y en ninguna el Hércules ha obtenido un veredicto favorable del colegiado en las ocasiones en las que ha solicitado una revisión. Por el contrario, el VAR ha mediado en la expulsión de Javier Rentero en el partido contra el Algeciras. Una tarjeta roja que, en opinión de un servidor, no hubiese sido posible pitar sin contar con la imagen frontal de la cámara situada tras la portería de Carlos Abad.

En ese mismo encuentro, tras una caída en el área de Samu Vázquez tras un tiro libre lateral. Rubén Torrecilla pidió la revisión y el árbitro consideró que el juego debía seguir. La queja de los aficionados, sobre todo de los que estaban en la grada de preferencia del Rico Pérez, es que no había cámaras desde ese ángulo de visión, desde el cual aseguran que la jugada hubiese tenido otra lectura.

Solo seis cámaras

He aquí una de las principales carencias del sistema implementado:se vale de solo seis cámaras televisivas, que en los mejores casos pueden ser ocho y en los peores cuatro, para rearbitrar las jugadas. Por poner contexto, el VAR utilizado en Primera y Segunda División cuenta con alrededor de una veintena de cámaras y otras herramientas tecnológicas más, además de los árbitros de la sala VOR. Y aun así, el VAR genera polémica en el fútbol profesional.

En cambio, en Primera Federación la limitación técnica no permite a los colegiados visualizar con el mismo rigor todas las jugadas, pues muchas acaban desarrollándose en ángulos muertos.

En el historial de estas cuatro jornadas, el entrenador blanquiazul solicitó otros dos penaltis por caídas de sus jugadores en el área rival. El primero fue en los estertores del partido contra el Tarazona, con un Fran Sol que se dejó ir al suelo en el área chica, y el más reciente sobre Roger Colomina contra el FC Cartagena. En ambas acciones los árbitros descartaron que se hubiese cometido falta, con lo que al más puro estilo de la King League, Torrecilla había gastado una de sus «tarjetas VAR» de forma estéril.

Parones en el juego

Otro motivo de quejas está siendo que, con las revisiones solicitadas por los entrenadores, pero sobre todo con la revisión de oficio que hacen los árbitros de todos los goles, los partidos están alargándose hasta acariciar el minuto 100. Fue el caso de la visita del Hércules a Can Misses, donde el reloj siguió corriendo durante una segunda parte en la que hubo poco fútbol y muchas pausas a razón de solicitudes de rearbitraje infructuosas.

