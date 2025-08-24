¿Quién no cabe en el Hércules?

Última semana de trabajo estival. La primera de la pretemporada con horizonte de competición verdadero, con la tensión del fuego real. El sábado que viene comienza la liga para el Hércules y aún falta por redondear el nuevo proyecto, el tercero de Rubén Torrecilla en el banquillo, el cuarto de Paco Peña al frente de la comisión deportiva. El objetivo es inexcusable: regresar al fútbol profesional al final del curso. Ese peso obliga a minimizar errores. Las sesiones de trabajo que comenzaron el pasado 11 de julio (y los siete partidos amistosos disputados por el primer equipo) obligan a tomar una decisión trascendental: sobra un futbolista profesional, ¿quién?.

El desempeño de Xavi Pleguezuelo, por debajo de lo esperado y adquirido en propiedad; y, sobre todo, la falta de competencia que siente Alberto Retuerta en su segunda etapa como blanquiazul han potenciado la necesidad (imperiosa) de un lateral zurdo. El mercado brindó la opción de echarle el lazo a Javi Jiménez (su contrato debe sellarse en las próximas horas), y el Hércules dio el paso. Eso precipita la salida de alguien mayor de 23 años porque no caben más de 18 en una plantilla, que son los que hay ahora mismo.

Desde el primer momento, César Moreno contaba con el mayor número de papeletas para salir. Su implicación en el ciclo estival de entrenamientos limó sus diferencias con Rubén Torrecilla, que valoró positivamente su cambio de actitud. Pero no será suficiente para conservar su lugar en el plantel.

¿Cuestión de amistad?

Los otros dos nombres con trazas para abandonar el Hércules antes del 1 de septiembre eran 'Retu' y Antonio Aranda. Ninguno ha alcanzado el pico de calidad futbolística, regularidad y nivel de competición que se le presuponía al ser contratados. Pero, aunque eso no ofrece discusión, lo cierto es que ambos atesoran cualidades más difíciles de suplir que el pivote murciano.

La continuidad del atacante granadino es irrefutable mucho más allá de la amistad personal que le une con el entrenador, que es bastante estrecha. Además de su juventud –cumplirá 25 años en octubre– es el único que puede ejercer como revulsivo funcional, el único de los tres que reúne condiciones para desatascar partidos, para ganar choques él solo. A pesar de no haber cuajado un año excelente, terminó jugando 31 encuentros y firmando tres goles, todos determinantes.

Retuerta es el proyecto de futbolista que lo tiene todo para deslumbrar en su posición, pero que no acaba de explotar. Las lesiones y los sobresaltos le han ido frenando y aún no ha llegado al tope que puede (y debe) ofrecer en una demarcación que exige mucho derroche físico porque a los laterales modernos ya no les vale con hacer bien una cosa, deben estar presentes (siendo relevantes) en defensa y en ataque. El madrileño conserva todo el talento, y ahora se confía en que la llegada de Javi Jiménez le valga para no conformarse con dar el mínimo porque es consciente que detrás de él no hay nadie más.

Lo único que falta por decidir es la fórmula de salida de César Moreno, que tiene contrato hasta 2028. Es cierto que la vía de extinción de su contrato no está supeditada al número de años firmados, así que no resultaría especialmente gravosa su rescisión completa unilateral. El cartagenero sabe que debe alcanzar un acuerdo antes del 2 de septiembre. Si no lo hace, y se queda en paro después del día 1, ya no podrá firmar con nadie hasta que no se vuelva a abrir de nuevo la ventana de fichajes, allá por el mes de enero.

Baño de realidad

Quedarse sin equipo y verse trabajando en solitario cuando solo tienes 24 años es algo con lo que cuesta lidiar y que merma sobremanera la autoestima. Este curso no ha llegado al club ninguna propuesta de cesión por César, que perdió en Valencia la opción más realista que ha tenido de mirar de cerca a Primera División, su objetivo desde que forzó su salida del Elche de Fran Escribá cuando se enteró de que el preparador no le daría dorsal del primer equipo.

Ahora está en una situación similar, aunque dos categorías por debajo. Ver (y vivir en propia carne) la cara más agria del fútbol en el descendido Recreativo de Huelva el curso anterior activó en él la certeza de no ser especial, de tener que pelear. Lo ha hecho este verano, pero el suyo es el rol que menos dificultades tiene para cubrir el entrenador que ya le abrió la puerta de salida una primera vez.