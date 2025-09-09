El Heliodoro puede con todos: el del Tenerife es el estadio con más aforo del Grupo 1 de Primera Federación

Aún envejecido y necesitado de unas apremiantes mejoras que ya caminan en forma de cambio de butacas, el Heliodoro Rodríguez López es sin duda un escenario que evoca fútbol en la cabeza de los amantes del balompié de toda España: nostálgico para los noventeros, hostil para los aficionados de la UD Las Palmas, bendito para barcelonistas y maldito para el madridismo pero, por encima de todas las cosas: templo del tinerfeñismo.

Un clásico en Segunda División, el Heliodoro es casi la meca del fútbol en Primera Federación. Un escenario que enamora a los locales y confunde e impresiona a los visitantes. Ya lo dijo José Luis Oltra: «El embrujo del Heliodoro». Ahora en la categoría de bronce del balompié nacional, el recinto ubicado en la avenida de San Sebastián es un coloso.

Solo cuatro por encima de 10.000

Tanto, que la diferencia con los feudos de sus oponentes ligueros es abismal en la mayoría de los casos. Para empezar, el Rodríguez López es el estadio con mayor capacidad de aforo del Grupo 1. Los casi 22.000 asientos que quedan tras la reforma de este verano (se perdieron más de 1.000 por seguridad y espacio) superan en más de 7.000 a los algo más de 14.500 del Romano José Fouto (la casa del Mérida), su inmediato perseguidor en el ranking de campos con mayor aforo. Por detrás, los 12.00 de A Malata (Racing Ferrol) o los 10.500 de Pasarón feudo del Pontevedra y siguiente parada del representativo insular.

Los más humildes

Ningún otro estadio del Grupo supera las 10.000 plazas, aunque algunos como los de la Ponferradina (El Toralín, con 8.400) o el Barakaldo (casi 8.000) rondan la decena de millar. Por abajo, mientras, destaca la humildísima morada del Arenas de Getxo (Gobela), con espacio para apenas 1.200 aficionados y césped artificial. Allí jugará el Tenerife el fin de semana del domingo 23 de noviembre, puesto que el conjunto vaso apurará al máximo la moratorias que concede la Federación a los clubes recién ascendidos. A partir del 15 de enero de 2026, el Arenas ejercerá como local en el Municipal de Fadura, de tapete natural y con 1.800 asientos.

En afición también golea

Cantidad y afluencia, por supuesto, no son lo mismo. También en la cifra de asistentes a los partidos se impone con autoridad el Tenerife. De hecho, y alcanzada la cifra de 13.548 abonados en la 25/26, el tinerfeñismo solo encontraría acomodo en el José Fouto, mientras que los abonados blanquiazules no cabrían, literalmente, en ningún otro estadio de todo el Grupo 1 de la Primera Federación. Para muestra, la cifra de asistentes del pasado sábado al compromiso frente al Mérida, el primero en casa de la campaña 25/26: 14.201.