Un Heliodoro como nuevo

14.608 espectadores. Es la cifra que se dio cita hace un año por estas fechas en el Heliodoro Rodríguez López para asistir al estreno liguero del CD Tenerife de la temporada pasada. Doce meses después, pulverizar aquel registro sí es posible. Aunque sea en Primera RFEF. El espaldarazo anímico del triunfo contra el Guadalajara, el afán de incorporar la victoria como hábito y la posibilidad de que el representativo se instale este sábado (20:30 horas) en el liderato de su grupo, aunque sea todavía muy pronto, incentivan el duelo ante el Mérida y también la venta de abonos, que cerrará definitivamente este viernes.

En el club creen que es muy posible repetir los dígitos del estreno en casa del curso anterior (que acabó en derrota con el Almería) e incluso aproximarse a la cifra reluciente que se registró hace dos temporadas, cuando casi 16.000 almas acudieron a la llamada del club para el debut en el Heliodoro frente al Oviedo. Fue en lunes y aún así la feligresía blanquiazul respondió a lo grande. Además, el partido acabó en victoria. Y fiesta.

Quienes asistan este sábado al Tenerife-Mérida lo harán al reencuentro de su equipo y se lo encontrarán con una cara muy diferente al de la última vez, cuando ya estaba matemáticamente descendido a la categoría de bronce. Pero además hallarán el aliciente de ver un Heliodoro con nueva piel, tras confirmarse ayer la finalización de la reposición de las butacas de todos los graderíos. El recinto capitalino pierde aforo (en torno a un 2% del total) y algunos abonados han sido reubicados, pero remarcan desde el club y el Cabildo –propietario de la instalación– que el esfuerzo y los sacrificios han valido la pena.

Los seguidores del representatio se encontrarán con un Rodríguez López «como nuevo», dicen desde la corporación insular. El color de los asientos recién instalados forman la palabra Tenerife y dos aspas equivalentes a las que conforman la bandera insular. El vicepresidente Lope Afonso compartió ayer a través de las redes sociales que el proceso de instalación de las nuevas butacas autoabatibles queda finalizado y que los próximos hitos serán los siguientes: mejora presión del agua, anillo de refuerzo, restauración de estructuras y marquesina, crrajería de seguridad en gradas, nuevas escaleras de evacuación y sistema de incendios.

«Un estadio que refleja identidad y orgullo tinerfeñista, que seguirá estrenando mejoras esta temporada y que ya está listo para acoger el primer partido en casa del CD Tenerife», anotó Afonso. Este proceso de mejoras coincide con el Centenario del coliseo capitalino, que se prepara para acoger distintos fastos con motivo de la efeméride. Además, justamente este año estrena uso compartido. Lo utilizará por vez primera el equipo de Primera RFEF este fin de semana y lo hará solo unos días después –previsiblemente el sábado 13, a las 16:00 horas–el Femenino contra el RCD Espanyol. Otro día importante con un Heliodoro completamente renovado por dentro. Para más adelante quedará la reforma de la fachada.

Los abonos

Entretanto, desde el club que preside Felipe Miñambres remarcan que este viernes será el último día hábil para abonarse. Ya son 13.000 los afiliados que suma el representativo, que ha batido con creces sus propias expectativas –incluso lo presupuestado por el consejo de administración en el epígrafe de abonos–y que podría aproximarse estos días a los dígitos que marcó el curso pasado en la Hypermotion. La ilusión, por las nubes.