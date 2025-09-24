Héctor Pérez, una solución inesperada en el Real Murcia

Héctor Pérez Claros (Alicante, 2006) tiene ante sí una gran oportunidad. Como siempre en estos casos, se da por dos circunstancias: el buen hacer del canterano en cuestión y una situación de crisis en el primer equipo.

Joseba Etxeberria tiene varios quebraderos de cabeza en este inicio de temporada. El Real Murcia tiene una exigencia máxima por club, por historia, pero, sobre todo,por proyecto deportivo. La inversión esta temporada no deja lugar a dudas y, hasta el momento, el equipo está lejos de competir como es necesario para pelear por ese primer puesto que tiene entre ceja y ceja.

El mayor problema hasta el momento está siendo la defensa. Las lesiones de Saveljich y Antxon Jaso, especialmente la del segundo, han dejado el centro de la zaga grana en cuadro. La poca confianza que tiene el técnico en Andrés López como central, ya que lo ve como lateral izquierdo y no como un central solvente, deja a Héctor Pérez como único central puro para acompañar a Alberto González.

Veremos si los malos resultados del inicio de temporada, al haber ganado solo el cuadro murcianista un encuentro de los cuatro que ha disputado, hace que el técnico vasco prefiera jugadores más contrastados y con más experiencia que priorizar al canterano que es central puro. Será el momento de decidir para Etxeberria que en el caso del extremo izquierdo se está comprobando que de momento no ve a Aitor Sarabia tan preparado para tener minutos como parecía en la pretemporada.

Juventud y carácter

Héctor Pérez se define con una palabra que lo acompaña dentro y fuera del campo: carácter. En sus diferentes entrevistas desde que llegara al club grana hace dos temporadas para formar parte del Juvenil A, el central alicantino ha sido claro en cuanto a su mayor virtud. Es un jugador que combina compromiso, ambición y una manera de entender el fútbol basada en la entrega. Eso le permitió ya debutar con el primer equipo el curso pasado y ganarse la confianza de Joseba Etxeberria durante este verano.

Su polivalencia es una de las armas que más han valorado sus entrenadores. El central alicantino también es muy solvente en el puesto de lateral derecho, un sitio que en principio está más que cubierto por David Vicente y Jorge Mier, pero que en una temporada larga nunca se sabe si también tendrá que ser usado en el carril diestro.

Una mezcla de competitividad y claridad de ideas que le permite destacar tanto en la faceta ofensiva como en la anticipación defensiva. Además, ya demostró el año pasado en Copa Federación ante el Unión Molinense que a balón parado va muy bien al marcar un gol espectacular de cabeza.

Un ojo al mercado

Durante todo el verano se ha debatido si la decisión de confiar en los mismos cuatro centrales del curso pasado fue un acierto o un error. Saveljich es un tipo de central que de primeras no encajaba con el sistema de Etxeberria; Jaso no hizo una temporada redonda y su renovación despertaba dudas y Andrés López se marchó cedido al Yeclano a mitad de temporada. La decisión de la dirección deportiva era confiar en ellos, pero las lesiones han obligado a acudir al mercado. El problema es que ahora el abanico disponible es muy reducido, ya que el Real Murcia solo puede firmar jugadores que estén en el paro. La apuesta, si finalmente se hace, va a ser arriesgada al firmar a un futbolista sin ritmo de competición. Si se encuentra el perfil ideal, la idea es firmar, pero veremos cuánto se alarga esa búsqueda.

Soluciones de urgencia

Sekou y Antonio David son los otros nombres propios para intentar solucionar el problema que tiene el Real Murcia en el centro de la defensa. Son soluciones de urgencia y, en el caso del canterano madridista, con muchas dudas al respecto. Antonio David es un centrocampista con más vocación ofensiva y creativa que defensiva. El gaditano puede actuar y lo veremos durante este año como pivote defensivo, pero en el Real Madrid Castilla donde más destacó fue en la creación y distribución del juego. Puede actuar de central en caso de urgencia, pero sería una última opción. El perfil de Sekou sí que puede encajar mejor como acompañante de Alberto Gonzalez. Es zurdo y su puesto es de ‘5’. Es un mediocentro defensivo con velocidad y capacidad de abarcar campo. Los defensas sufren porque tienen mucho campo que cubrir y, en ese aspecto, Sekou es un jugador veloz y que va bien al corte. De central no podría mostrar su mejor versión, pero sí cumplir en este momento de urgencia.

