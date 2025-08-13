Ya hay horario para el debut del Zamora CF ante el Celta Fortuna de la primera jornada en Primera RFEF

La Real Federación Española de Fútbol ha publicado este miércoles los horarios de la primera jornada de liga en Primera RFEF, competición que el Zamora CF arrancará como local frente al Celta Fortuna en un choque que ya tiene día y hora prevista.

Los rojiblancos, que disputan esta tarde un partido preparatorio ante el UP Langreo, jugarán en la primera jornada contra el filial vigués a las 17.00 horas del sábado día 30 de agosto. Un horario que lleva a los rojiblancos a abrir la sesión del sábado a la par que la contienda Pontevedra CF - CP Cacereño, también fijado para esa franja horaria.

La competición en el Grupo 1 en el que se encuentra el conjunto de Juan Sabas se abrirá con el Racing Club Ferrol - CF Talavera de la Reina el viernes a las 17.00 horas, partido tras el que se disputará el duelo entre el Real Madrid Castilla y el CD Lugo, también el viernes pero a las 19.15 horas.

La primera jornada la cerrarán dos duelos muy interesantes: Real Avilés - SD Ponferradina, con el posible regreso de David Movilla a la acción (candidato al banquillo asturiano junto a Nacho Castro); y el AD Mérida - Barakado CF.