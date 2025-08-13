Ya hay fecha y hora para el estreno liguero del CD Tenerife en Guadalajara

El CD Tenerife y los otros 39 equipos que pugnarán en Primera RFEF por el ascenso al fútbol profesional ya conocen los horarios y fechas de sus primeros compromisos oficiales. Para el representativo, la pugna por el pasaporte de retorno a la Liga Hypermotion comenzará el domingo 31 de agosto, en el Pedro Escartín y con el Deportivo Guadalajara como primer contrincante. Será a las 18:15 horas.

Aún no tiene fecha y hora el momento del reencuentro del cuadro insular con la afición del Heliodoro Rodríguez López. Sí se sabe el contrincante: el Mérida. La feligresía blanquiazul ha respondido una vez más y ha rebasado todas las expectativas en lo que a fidelidad y apoyo se refiere. En total, ya son más de 12.000 los afiliados con los que cuenta la entidad presidida por Felipe Miñambres, y que este miércoles anunció una medida no esperada en el contexto de la venta de pases.

El Tenerife ha decidido suspender provisionalmente la comercialización de sus abonos para dedicar exclusivamente los próximos días a resolver los problemas derivados del recorte de aforo en el coliseo capitalino. A consecuencia de la instalación de nuevas butacas, y como ya informó EL DÍA, el primer recinto deportivo de la Isla verá suprimirse su número de asientos en los diferentes graderíos, incluido el de Popular. Por tal motivo, el club iniciaba el pasado martes el proceso de comunicarse con todos los afectados para ofrecerles una solución que les satisfaga.

Algunos de los afiliados que ya no podrán seguir en sus respectivas localizaciones podrán pasarse a una grada de precio superior (Tribuna, por ejemplo) y se les mantendrá esta tarifa durante esta temporada y la siguiente. A otros se les ha asignado otro sitio en su mismo graderío. Los casos más problemáticos son los de aquellos aficionados que van en grupo y que quieren permanecer cerca de sus familiares y amigos. Sea como fuere, desde el Tenerife están poniendo todo de su parte para minimizar las consecuencias de esta reubicación forzosa.

El club también informó ayer de que su exitosa campaña de abonos (bajo el lema #LaBregaNosUne)se mantendrá activa solo hasta el viernes 5 de septiembre, esto es, dos días antes del arranque liguero en casa frente al Mérida. Los últimos pases se despacharán a partir el 27 de agosto, día que se reanuda la venta por tiempo limitado, y aún con la perspectiva de poder aproximarse a los dígitos de la campaña anterior en la Liga Hypermotion, cuando el representativo se presentó a la fecha de su estreno con más de 14.000 abonados. Hasta la fecha, en el club extraen conclusiones muy positivas del respaldo «incondicional» ofrecido por sus aficionados, como así han subrayado el presidente Miñambres y otros portavoces autorizados de la entidad. En esta dirección, resaltan su satisfacción no solo con el número total de afiliados, sino también con el porcentaje de nuevas altas y el de abonados jóvenes.

Franjas horarias

La publicación de las fechas y horarios de las primeras jornadas en la competición de bronce también valió para desterrar la falsa creencia de que casi todos los encuentros del representativo en casa vayan a disputarse en la franja matinal, como así era habitual en la última experiencia del Tenerife en la extinta Segunda División B.