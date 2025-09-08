Ya hay fecha y hora para el CD Arenteiro - Zamora CF de la cuarta jornada en Primera RFEF
Será el sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas
P. F.
Con poco margen para organizar viajes, tantos los clubes como los aficionados, la RFEF sigue anunciando a cuenta gotas los horarios de los próximos compromisos en Primera RFEF.
En el caso del Zamora CF, que este domingo recibe al Lugo, ha conocido ya los datos correspondientes a la cuarta jornada.
En esa ocasión, a los de Juan Sabas les vuelve a tocar viaje y visitarán al CD Arenteiro el sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas.
Por ahora sigue sin cumplirse el compromiso marcado de anunciar los horarios con, mínimo, tres semanas de antelación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Escándalo a la vista: ¡Raphinha apunta a titular en la altitud de Bolivia!
- Casadó se postula: oportunidad de oro
- Así os hemos contado la victoria de Alcaraz en la Final del US Open 2025 ante Sinner
- Le dije a Di María: 'este es bueno de verdad' y me contestó: 'olvídate''; el último tren de Kays Ruiz, la exjoya de La Masia que no escuchaba a nadie
- Preocupación por Gavi
- Koeman alerta de la lesión de De Jong
- La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro
- Turquía - España: sigue en directo la previa del partido de clasificación para el Mundial 2026