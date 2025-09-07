El goleador De Miguel da su opinión en el debate sobre los dos delanteros en el CD Tenerife

Habla el protagonista, goleador y último héroe del Heliodoro. «Yo me desenvuelvo mejor así, con dos delanteros», responde Jesús de Miguel Alameda, cuyo arranque de temporada –y de ciclo blanquiazul– no ha podido ser mejor. En Guadalajara abrió muy pronto el frasco de las esencias para firmar su primera asistencia en el gol que abrió el camino del triunfo, obra de Dani Fernández;y el sábado le tocó lucir a él. Un zapatazo descomunal desde fuera del áera para romper el empate y luego otro gol marca de la casa para establecer la sentencia. El Heliodoro rugió y Demi, que así le llaman, sale a hombros de su primera gran noche.

El comportamiento del ariete y su rendimiento a la vera de Enric ha dado un vuelco total a los pensamientos de Cervera, que descartó en varias ocasiones la apuesta por dos delanteros en simultáneo. «Será complicado que salgamos así muchas veces», había dicho antes del estreno. Ahora, el discurso ha cambiado a golpe de goles. «En la vida a veces hay que cambiar de opinión», aduce el entrenador. Las palabras de De Miguel avalan el giro. «Amí personalmente me ha gustado siempre jugar con dos delanteros;me desenvuelvo mejor con otro compañero ahí arriba y no estando yo solo. Pero trataremos de convencer al míster para que nos siga poniendo», advierte.

El madrileño es hombre de equipo. En su mensaje público no están presentes los objetivos personajes, si bien a este paso puede plantearse lo que quiera. Incluso batir la mejor marca de su carrera: 16 tantos con el Castellón hace dos temporadas. Por lo pronto, ya ha ofrecido al Heliodoro su primer doblete. «Estoy muy contento por ayudar al equipo de esta manera, pero lo importante es que el Tenerife sumara los tres puntos aquí con nuestra gente. Este es el camino a seguir», verbaliza el protagonista, quien se queda sin palabras cuando se le pregunta por la respuesta de la grada en la primera jornada en casa. «Lo de esta afición es increíble. Creo que después del varapalo del año pasado, han reaccionado muy bien y su apoyo del sábado fue total, durante todo el partido. Afición y equipo deben ir de la mano; así somos más fuertes y perderemos menos puntos en nuestro estadio», pronostica el delantero, de momento el fichaje que más brilla.

Protagonista

«Para mí es mucho más importante el rendimiento colectivo que el lucimiento individual. Si estamos bien como grupo, vamos todos a una y nos comportamos como una familia, lograremos el objetivo;desde el crecimiento colectivo, también nos saldrán mejor las cosas a cada uno», sugiere. Buen conocedor de la competición de bronce, de la que salió hace dos años con un ascenso logrado muy merecidamente con su anterior equipo, tiene clara la clave para salir de la Primera RFEF por la vía rápida. «El secreto está en pelear cada balón», resume.

Oídas las declaraciones de Demi y también las de Cervera, nadie duda de que los partidos venideros (ante Pontevedra y Ourense)tendrán a la dupla que conforman barcelonés y madrileño como elección inicial del míster para seguir alimentando el casillero de puntos. Y el de goles. Puede presumir el representativo de un estreno soñado, tanto en casa como a domicilio, aunque nadie prevé que la temporada vaya a ser un camino de rosas. Tampoco De Miguel, quien apela «a la unidad» para lograr el propósito del ascenso. Su compenetración con Enric, que ya parece plena, será una de las grandes bazas blanquiazules. n