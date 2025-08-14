El gol, la asignatura pendiente de un FC Cartagena en construcción

Para perseguir grandes objetivos en Primera RFEF y en cualquier categoría del fútbol mundial hace falta gol. Desde que el fútbol es fútbol, los goles dan partidos, puntos, campeonatos y ascensos. Esos objetivos son los que persigue el FC Cartagena, pero no tiene el gol necesario para lograrlos. En las primeras cuatro pruebas de pretemporada, el equipo de Javi Rey se ha mostrado algo lento, espeso y desacertado cuando ha llegado a los metros finales y el técnico gallego tiene la urgente tarea de generar gol en su equipo antes de que comiencen a disputarse los primeros puntos.

Ya tiene el FC Cartagena casi todas las piezas de ataque planificadas para esta temporada. Dos futbolistas en la banda izquierda -Nacho Sánchez y Luismi Redondo-; dos piezas para la mediapunta -Chuca y Pablo de Blasis-; tres para la posición de ariete -Chiki Borrego, Kevin Sánchez y Alfredo Ortuño-; y sólo una en la derecha: un Carlos Calderón que espera competencia con el último fichaje de la dirección deportiva para la zona de ataque.

Todos ellos, excepto Chiki, que llegó con el periodo de amistosos iniciado, han disputado los cuatro compromisos del conjunto albinegro. Y, en conjunto, han dejado una misma sensación ente la parroquia albinegra: la falta de gol. Dos partidos a cero y otros dos con un único tanto es el bagaje ofensivo del nuevo Cartagena. La producción de ocasiones ha variado según el partido, pero no parece ser el aspecto que más preocupe al entrenador. Sí puede convertirse en un quebradero de cabeza la falta de puntería a la hora de finalizar, a pesar de que el técnico transmite lo contrario frente a los micrófonos.

Ya sufrió el Cartagena una enorme crisis de gol el curso pasado. Con sólo 33 tantos a favor, los portuarios fueron el segundo equipo menos goleador de Segunda División, únicamente por encima de un Racing de Ferrol atascado en 22. El problema es que ha juntado Manolo Breis en su nueva plantilla a dos de los delanteros menos efectivos del curso pasado. Chiki marcó un único gol en toda la temporada -37 partidos y 1.154 minutos-, y Ortuño no consiguió batir la portería contraria en todo el curso -35 partidos y 1.321 minutos-.

Recuperar a Ortuño

Mientras que Chiki Borrego ya se ha estrenado con el conjunto albinegro -lo hizo con el 0 a 1 frente al Albacete-, el punta yeclano aún no ha visto portería. Es evidente su falta de confianza tras un año en blanco y por eso insiste tanto en él Javi Rey, quien ya en su presentación admitió su intención de recuperarlo para la causa «hablando con él, devolviéndole la ilusión y borrando lo que tenga en la mente del pasado».

Ortuño ha sido titular en los cuatro partidos amistosos disputados por el Cartagena hasta el momento, algo que habla a las claras de las intenciones de Rey con el delantero. No obstante, esto ha ido en detrimento de los minutos de Kevin Sánchez, quien llegó para aportar un perfil diferente al ataque. El delantero del Deportivo ha ido de más a menos en su participación: jugó 80 minutos frente al Neom, 46 contra el Águilas, no jugó frente al Albacete y disputó los últimos 22 minutos contra el Melilla el pasado martes.

Mala suerte

Además de la escasa creación o la mala puntería, el Cartagena también ha tenido mala suerte. Luismi Redondo ha llevado el peso de la ofensiva albinegra prácticamente siempre, pero la finalización no le ha acompañado. Al igual que Nacho Sánchez y el jugador del filial Quique Romero, quienes también se han quedado cerca del gol. Muchas ocasiones podrían haber aumentado la renta goleadora de los portuarios y no lo han hecho.

Con la llegada de Pablo de Blasis, al que el Cartagena espera como capitán del ataque, las piezas podrían encajar de otra manera con mayor efectividad en los próximos encuentros. Sólo restan dos amistosos más hasta que llegue la primera jornada liguera frente al Antequera. Entonces tomarán otro sentido las ocasiones y los goles en busca de los puntos que no se pueden escapar.