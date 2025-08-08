Goiria hace oídos sordos a las ‘estrellitas’ para cerrar el equipo

La pretemporada del Real Murcia sigue avanzando y la sensación es que ante el Eldense se dio un paso hacia adelante notable. El cuadro grana disputó un partido muy serio, venció con claridad a un rival liguero y, además, vieron puerta jugadores llamados a ser diferenciales como Alex Schalk o Ekain.

El grupo se está compactando y tratando de asimilar la idea de Etxeberria. El técnico vasco se encontró una base de jugadores del curso anterior, pero su forma de ver y entender el juego no tiene nada que ver con Fran Fernández. Están siendo semanas de trabajo en lo táctico, pero el entrenador es consciente de que todavía tiene labor por delante.

Asier Goiria, paralelamente al trabajo del entrenador, sigue rastreando el mercado en busca de las incorporaciones que le den el último salto de calidad al equipo. Tiene trabajo tanto en las altas como en las bajas. Kike Cadete está fuera del proyecto grana y se le debe acomodar una salida; sigue abierto el caso Toral y, además, existe la duda con Andrés López Carmona y Cadorini. El brasileño está aprovechando sus minutos y se lo está poniendo difícil al club. En las altas hay cuatro objetivos claros: un portero sub-23, un lateral izquierdo, que venga a ocupar el puesto de Cadete, un central y el ansiado delantero centro. En este aspecto, Asier Goiria no va en la línea del presidente Felipe Moreno y están trabajando de manera paralela.

El asunto de las fichas sub-23 preocupa en las oficinas de Nueva Condomina. En estos momentos solo hay cuatro jugadores que cumplen ese requisito y dos de ellos, Toral y Andrés López, no está nada claro que sigan. Uno de ellos Antonio David, centrocampista anunciado ayer como nuevo jugador grana.

En la portería, la idea del club es que el titular debe ser Gazzaniga. No se busca un guardameta que asuma los galones de la titularidad. Gazzaniga, el pasado curso, disputó 37 encuentros y encajó 31 goles, unas cifras destacadas, además de lo que transmite bajo palos, que le sirvieron para asegurarse la titularidad este curso. Se busca un portero competente, sub-23, que suba el nivel de los entrenamientos y que esté preparado si tiene que defender la portería murcianista.

El lateral izquierdo tiene un objetivo claro. Un viejo conocido que mostró un rendimiento destacado y que además es sub-23. Se trata de Ian Forns, que ya estuvo cedido el pasado curso y que su operación es compleja por lo deseado que está siendo el lateral del Espanyol.

Para el centro de la defensa se busca un central que pueda dar ese salto de calidad, pero su llegada va ligada a la salida de Andrés López. Ahora mismo hay cuatro centrales en plantilla y desde el club grana no se le ve sentido a tener a cinco futbolistas ahí. Si finalmente no se firmara a un lateral zurdo, el papel de carrilero suplente lo podría ejercer Andrés López.

El delantero es el mayor calentamiento de cabeza de Goiria. David Flakus es el objetivo número uno, pero lo difícil de la operación, ya que está apurando sus opciones de quedarse en el Castellón y, si no, marcharse traspado al Atlético de Madrid, ya hizo que se activaran otras opciones. El director deportivo vasco está totalmente alejado de los movimientos del presidente Felipe Moreno, que busca un delantero de renombre mundial para potenciar la marca Real Murcia sin tener en cuenta el efecto que tendría en la parcela deportiva. Goiria busca su ‘9’ y trabaja sin pensar en las estrellitas que dan que hablar, pero que difícilmente se pueden llevar a cabo. La idea de la dirección deportiva es tener al ansiado nueve cuanto antes, pero asumen que es probable que se alargue hasta los últimos días del mercado.