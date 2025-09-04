Gabri de Vuyst, cuando el portero está en casa

Desde que los dorsales son fijos en las plantillas de los equipos de fútbol –de la campaña 95/96 en adelante–, seis porteros procedentes de la base del CD Tenerife han entrado en la lista de los 25 principales. El último de ganarse un sitio en el primer equipo es Gabriel Lozano de Vuyst (6/7/2004, Puerto del Rosario). Gabri ya lució en la visita al Guadalajara el número 13. De momento, como suplente de Dani Martín. Antes que él vivieron esa experiencia Domingo Hernández (96/97), Ibrahim Jorge (00/01), Roberto Gutiérrez (de la 13/14 a la 15/16), Carlos Abad Hernández (17/18) y Ángel Galván. No se incluye a Dani Hernández, que también se formó en la cantera tinerfeña pero que hizo carrera en el representativo como fichaje. De todos, solo Roberto tuvo tramos de continuidad en la competición :en la campaña del regreso del club a Segunda llegó a jugar 32 partidos.

De Vuyst –apellido de origen belga, por su madre– se asomó al ecosistema blanquiazul a mediados de la temporada pasada, un curso que fue inestable en todos los ámbitos, hasta en el puesto de portero: empezaron alternándose Salvi Carrasco y Tomeu Nadal, pero Édgar Badía terminó haciéndose con el puesto. Como alternativa en los entrenamientos y luego incluso en algunas convocatorias, subió del Bun Gabri desconocido para la mayoría en ese momento. Sin debutar con el filial en Segunda RFEF –jugó tres partidos entre abril y mayo–, tuvo la primera oportunidad de formar parte de una citación de los mayores. El 9 de febrero fue testigo desde el banquillo de la derrota del Tenerife en el estadio del Elche. Luego repitió en Riazor y en el Heliodoro, en el encuentro con el Eibar, como consecuencia de una baja por sanción de Salvi Carrasco. Por esas fechas, Cervera describió a Gabri como «un chaval extraordinario, un chico que tiene ganas, que es muy humilde y es buen tío, y que está parando». El técnico, que aseguró no ser «mucho de porteros», en el sentido de fiarse más de los encargados de preparar a los guardametas y no ser partidario de hacer rotaciones ni cambios en ese puesto, reconoció que el nivel del majorero había sido toda una sorpresa para él. «Un día empezó a hacer cosas diferentes, a parar más de lo normal. Yte empiezas a fijar y preguntas. Incluso los compañeros venían y me lo decían», relató. Con la temporada 24/25 todavía en curso, De Vuyst ya había dado señales de que podía tener su espacio en la primera plantilla. Un espacio que supo ocupar durante una pretemporada en la que, tras la contratación de Dani Martín, la plaza de segundo portero quedó abierta para él o para Sergio Aragoneses Padilla.

Padre portero

A Gabri, lo de ser portero le viene de familia. Su padre Jero Lozano fue un clásico de clubes de su Isla natal, principalmente del Corralejo, pero también del Fuerteventura. Con el mejor maestro en casa, De Vuyst se fue abriendo camino en el Corralejo, Los Toscones y el Herbania. Así empezó a probar eso de ponerse los guantes y ponerse entre los palos. Muy pronto, sus condiciones llamaron la atención de otros clubes, no solo de Canarias. Con edad cadete se incorporó a la cantera del Valladolid. De ahí pasó a la del Mallorca, en la que permaneció hasta la etapa de juvenil de segundo año. El siguiente paso fue su llegada al Tenerife, donde continuó avanzando, inicialmente como jugador del C, con el que subió a Tercera en la temporada la 24/25, la misma de su estreno en Segunda RFEF y su presencia en la dinámica de trabajo del primer equipo, justo antes de su inclusión en la plantilla profesional tras la firma de un contrato de dos temporadas de duración, con opción a otra –sería la 27/28–.

Cercanía y humildad

De momento, Gabri siente que ya ha recibido la «recompensa» al trabajo realizado «en estos años». A la hora de rubricar la ampliación de su relación con el club, se mostró «agradecido» a sus padres y a su familia por la ayuda recibida y por las enseñanzas dispensadas a lo largo de su formación, y también al Tenerife. «Antes de venir ya sabía cuál era su magnitud, que era un club histórico, y ahora que estoy en el primer equipo, no quiero perder la esencia de humildad, buen trato y cercanía», comentó en los canales de comunicación de la entidad blanquiazul. Consciente de cuál será su papel, compartió su deseo de «aportar lo que se pueda» y aprender de un compañero con «experiencia»como Dani Martín.

En la firma estuvo acompañado por Felipe Miñambres, Ayoze García y Sheila Trujillo, presidente, vicepresidente y consejera del Tenerife. El segundo destacó que Gabri se había «ganado» su ascenso «a base de esfuerzo y sacrificio», y recordó que es el tercer canterano incorporado a la plantilla profesional este verano después de César Álvarez y Alassan Gutiérrez. Un proceso natural, argumentó.