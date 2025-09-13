Una fuerte tormenta con granizo obliga a suspender el Sabadell - FC Cartagena
El colegiado del encuentro, Francisco José Ortega, detiene el encuentro al borde del descanso debido a las condiciones climatológicas que dificultan el desarrollo del encuentro
Alfonso Asensio
El FC Cartagena ha protagonizado este sábado a mediodía la anécdota de la jornada en su partido frente al CE Sabadell. Se había disputado con total normalidad la primera parte del encuentro casi al completo cuando el terreno de juego dijo basta y comenzó a acumular el agua de la fuerte tormenta que caía sobre la Nova Creu Alta. Los charcos no dejaban circular el balón y el colegiado detuvo el partido en el minuto 44. Tras una media hora de espera con los equipos en los vestuarios, se confirmó la suspensión del encuentro hasta nueva orden.
