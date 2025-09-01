Fran Vélez, lesionado en el Cartagena

El FC Cartagena comunicó en la tarde de este lunes el estado actual de la enfermería y tras la disputa de la primera jornada liguera hay dos jugadores con problemas. El club informó que el defensa central Fran Vélez sufre una lesión muscular en el bíceps femoral, producida durante una de las últimas sesiones de entrenamiento con el primer equipo.

La entidad albinegra no especificó un periodo concreto de recuperación, ya que la evolución del propio futbolista marcará los plazos para su regreso a los terrenos de juego. Vélez, uno de los jugadores con más experiencia en la zaga cartagenerista, tendrá que iniciar ahora un proceso de readaptación con el objetivo de reincorporarse lo antes posible al grupo y poder debutar. El club no va a correr ningún riesgo, ya que además tanto Imanol Baz como Ruben Serrano rindieron a un gran nivel en Antequera.

En el mismo parte médico, el club también trasladó un mensaje de optimismo en relación a Chuca, quien continúa avanzando de manera favorable en la recuperación de sus molestias físicas. Su evolución está siendo positiva y desde el club esperan que en las próximas semanas pueda volver a estar disponible para Javi Rey.

Por lo demás, el resto de la plantilla albinegra se encuentra en perfectas condiciones y ha iniciado la nueva semana de entrenamientos bajo las órdenes del técnico gallego, con la vista puesta en preparar el próximo compromiso liguero ante el Atlético Madrileño, el viernes a las 21:30.