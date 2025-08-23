Una frágil UD Ibiza empata ante el Sabadell en el último test de pretemporada

La UD Ibiza saldó con empate a uno el último test de la pretemporada ante el Sabadell en la Nova Creu Alta en un partido en el que el cuadro catalán, al que le falló la definición, sacó a relucir todas las carencias de los celestes, muy vulnerables en defensa y que sufrieron muchísimo al contragolpe. Los ibicencos se fueron al descanso perdiendo, y Bebé empató en el ecuador de un segundo acto en el que los ibicencos mejoraron sus prestaciones.

El equipo de Paco Jémez, que entró bien en el partido, avisó antes de que se cumpliese el primer minuto de juego con un disparo desde fuera del área que se marchó por encima de la portería local. Los visitantes se hicieron con el control del juego y estuvieron a punto de adelantarse en el marcador con una jugada bien trenzada en la que Bebé filtró un gran balón a Sofiane, pero Fuoli estuvo sensacional para evitar el primer gol ibicenco.

El conjunto arlequinado consiguió sacudirse el dominio pitiuso y creció a medida que pasaron los minutos, tratando de salir por medio de rápidas transiciones para pillar desprevenida a la defensa pitiusa. La misión de los locales era clara, esperar juntos atrás e intentar llegar al área rival con pocos pases para aprovechar la adelantada defensa de los ibicencos.

El Sabadell estuvo a punto de adelantarse al aprovechar una pérdida de los pitiusos en el centro del campo. Miguelete, que fue un quebradero de cabeza para la defensa insular, armó rápido el contragolpe y asistió a Escudero, pero Ramón Juan, el mejor de la UD Ibiza, salvó a los suyos y despejó el balón a córner. Tras el saque de esquina, el árbitro decretó un riguroso penalti, y Escudero, que no perdonó desde los once metros, puso el primero en el minuto 23 y el partido cuesta arriba para los pitiusos.

El cuadro arlequinado estuvo a punto de poner tierra de por medio cinco minutos después tras un gran contragolpe ejecutado de nuevo por Miguelete, que encontró solo a Escudero, pero Ramón Juan, providencial en la salida, evitó el segundo gol de los catalanes, que crearon muchísimos problemas a la UD Ibiza a la contra. Jémez, nada contento con la actuación de los suyos, cambió el dibujo a 3-5-2 al introducir un cuádruple cambio a la media hora de juego dando entrada a Sergio Díez, Davo, Glezer y Ernesto, que sustituyeron a Medina, Mounir, Gallar y Del Pozo. La UD Ibiza mejoró y encerró en su campo el Sabadell, que supo aguantar las embestidas celestes y se fue al descanso con una ventaja que pudo ser mayor y que hacía justicia con lo visto sobre el césped.

La segunda mitad comenzó con un zurdazo de Ernesto desde dentro del área que se estrelló en el larguero. La UD Ibiza dio un paso al frente y se fue con todo en busca del empate, dejando muchos espacios atrás, y Ramón Juan volvió a salvar a los suyos tras hacerse grande en un mano a mano ante Miguelete. En la jugada siguiente, los celestes pusieron el 1-1 gracias a un centro de Bebé que se introdujo un jugador catalán en su portería, pero el gol fue anulado por un claro fuera de juego del extremo caboverdiano.

La UD Ibiza golpeó con su medicina al cuadro arlequinado después de que Fede Vico condujese por el centro un contragolpe y asistiese a Bebé, que no perdonó ante Fuoli y puso el 1-1 en el marcador en el 68. Los ibicencos llegaron mejor físicamente al tramo final del partido, con un Sabadell al que le flaquearon las fuerzas y que firmaba el empate. Al equipo catalán le costaba salir a la contra, y los ibicencos achucharon en los últimos minutos para llevarse la victoria pero sin llegar a generar ninguna ocasión clara de gol.

El partido terminó con 1-1, con una UD Ibiza que comenzó bien el partido, pero que se fue diluyendo ante un equipo que le hizo mucho daño al contragolpe y que se fue por delante al término de la primera mitad. Tras el descanso, los ibicencos concedieron menos atrás y empataron por medio de Bebé. Se acabaron los test de verano, ya que la próxima semana el equipo de Paco Jémez comienza la temporada oficial a domicilio ante el Sevilla Atlético.