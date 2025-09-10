El feliz inicio en el CD Tenerife y los objetivos que se propone Noel López en su nueva etapa blanquiazul

No tiene motivos para la queja Noel López respecto a su feliz aterrizaje en el CD Tenerife, sus primeros pasos adelante y las oportunidades que le ha brindado Cervera nada más bajarse del avión. Debutó en el triangular amistoso en La Palma y entonces pudo surgir alguna duda por las manifestaciones del entrenador, quien sugirió que el gallego había llegado falto de forma. Un aviso que auguraba dificultades para que el nuevo dorsal 14 del representativo hallase hueco en los planes del míster. Nada más lejos de la realidad, López jugó ante el Guadalajara y lo hizo también frente al Mérida.

Transcurridas solo dos jornadas, su balance invita al optimismo. Ha disputado 44 minutos –es uno de los suplentes con mayor cuota de protagonismo desde el banquillo– y su primera toma de contacto con el Heliodoro trajo consigo una asistencia de gol a Enric y la sensación de que, con Noel, lo mejor esté por llegar. El de Silleda llega en propiedad, ha firmado por dos campañas (más otras dos opcionales)y viene con la intención de redimirse de sus últimas experiencias.

Alta exigencia

No parece que la grandeza del club o del estadio vayan a achantarse, pues López ha jugado solo para equipos grandes: Deportivo, Real Madrid y Osasuna, en los dos últimos casos para sus respectivos filiales; y ahora en un Tenerife donde ansía reverdecer laureles y volver a su mejor versión. Lo dijo ayer en su presentación oficial como nuevo jugador blanquiazul, un acto que se celebró inusualmente tarde por diversas circunstancias. Una de ellas, que la confirmación de su contratación llegó de forma tardía por el papeleo propio de quien sale de un trasatlántico (el Madrid se demoró en enviar el documento previo a su fichaje).

En el caso de Noel le da «un poco igual» la demarcación que le asignen. Aunque viene con el rol de delantero, como así apuntó Manu Guill, el de Silleda está dispuesto a adaptarse a lo que le demande el entrenador. «Según como juega cada equipo puedo ser más útil en una u otra posición, dependiendo de las situaciones de juego que se vayan andado. Yo me siento cómodo con espacio para encarar, pero también me gusta estar cerca de portería», explicitó en su primer acto oficial como futbolista del Tenerife.

Pese al muy considerable número de fichajes que ha hecho el club, ve López «mucha cohesión dentro del vestuario». En su caso, el periodo de acoplamiento ha sido especialmente corto. «Yo me he adaptado rápido y me he sentido muy bien desde el minuto uno; y seguro que irá a mejor con el paso de la temporada», auguró, lleno de energía y optimismo. «Quiero crecer lo máximo posible como futbolista. Cuando se me presentó la idea de venir aquí, lo primero que se me pasó por la cabeza fue que este club tiene una gran afición y es de una gran ciudad. Con todo ello, el objetivo obviamente es ascender», declaró sin ambages, poniendo el cambio de categoría como objetivo primordial. De momento, el estreno no ha podido ser mejor.

Sus sensaciones

«Fue espectacular», dijo de su primer día en el Heliodoro. «El estadio me sorprendió muchísimo y me impactó mucho toda la gente que está pendiente del equipo. Fue un debut soñado, tanto grupal, por la victoria; como individual, al aportar una asistencia», apuntó en relación al pase que le permitió a Enric Gallego materializar el 0-3 frente al Mérida.

Ahora, Noel quiere más. «Aunque acabo de llegar, ya me siento bien valorado. Mi objetivo personal es crecer como futbolista y, jugar lo máximo posible; para eso, tengo que trabajar», dijo de sí mismo. Pero desde la prudencia. «La liga acaba de empezar y, aunque hemos comenzado genial, hay que ir paso a paso y pensar solo en Pontevedra».