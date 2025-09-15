La feliz coincidencia que une a los tres equipos del CD Tenerife

Idéntica circunstancia feliz une el inicio de temporada de los tres principales equipos que compiten bajo el escudo del CD Tenerife. Tanto el masculino de Primera RFEF como su filial en la categoría inmediatamente inferior, así como el flamante femenino que preside Sergio Batista pueden presumir del mismo logro: todos están invictos, pero además imbatidos. Dicho de otro modo, ninguno de sus guardametas ha recogido aún un balón de su propio marco.

Nadie ni en sus mejores sueños podía haber presagiado un inicio tan sólido y convincente. Es más, en verano incluso hubo dudas respecto al nivel que tendría el Tenerife B para iniciar su segunda campaña consecutiva en la cuarta categoría nacional; por no hablar de las suspicacias y receló que despertó la intención del Costa Adeje Egatesa en su afán por aliarse con el principal representativo de la Isla.

Tres victorias consecutivas

A estas alturas de temporada, todos son estímulos felices. Los tres planteles lucen un reluciente cero en su casillero de goles encajados. En el caso del representativo en Primera RFEF, su arquero Dani Martín se mantuvo imbatido en el estreno contra el Guadalajara (0-2) y luego también en el debut en el Heliodoro frente al Mérida (3-0) y el sábado en el feudo siempre difícil del Pontevedra (otra vez 0-2). Una intervención providencial del portero impidió a los gallegos adelantarse. Antes, tuvieron otra opción clara que desbarató un defensa. «Es lo que me hace más feliz», responde Cervera. «Ya me conocéis; si somos capaces de mantener la portería a cero, lo normal es que ganemos muchos partidos», reivindica.

El mérito del Tenerife cobra mayor trascendencia porque solo el Real Madrid -en Primera División- permanece aún imbatido. En realidad, también sigue sin encajar el otro equipo blanquiazul en categoría nacional, el B de Mazinho, con mérito adicional en este caso para un nombre de apellido ilustre: Sergio Aragoneses Jr. El portero decidió estrenar esta nomenclatura para el año de su estreno en Segunda RFEF.

Críticas hirientes

Tras un verano difícil y en el que recibió un torbellino de críticas, algunas malintencionadas, después de un mal día en un amistoso con el primer equipo, Aragoneses ha sabido reponerse para competir y ofrecer la mejor de sus versiones al servicio del filial. No encajó en el derbi chico frente a Las Palmas Atlético (0-1) ni tampoco el pasado domingo en el estreno en Geneto contra el Quintanar (1-0). Su entrenador elogia su comportamiento. «No es sencillo para los jugadores que entrenan toda la semana con el primer equipo; luego bajan y, en su caso, lo ponen y lo hacen todo fácil», subraya su técnico. Si es capaz de responder a las altísimas expectativas, Junior entrará pronto en el ruedo del deporte profesional. Antes, tiene frente a sí el mayor reto de una carrera prometedora y que no hace sino crecer.

Pero la felicidad defensiva del Tenerife es completa porque también el Femenino responde con fiereza a la alta exigencia de su competición (Liga F) en un año donde ha cambiado de denominación, escudo y también se ha mudado. En el Heliodoro firmó portería a cero el pasado sábado frente al Espanyol tras hacerlo en sus dos primeras y muy solventes actuaciones a domicilio. Frente a los augurios pesimistas que apuntaban a un inicio lleno de dificultades -y con riesgo de salir escaldadas de Lezama y Sevilla-, las Guerreras salieron indemnes de dos escenarios complicados y ahora quieren todavía más. Eder Maestre construye a su equipo desde atrás. Y en su caso, frente a los de los dos conjuntos masculinos, con cambio de portera incluido. Si en la Península apostó dos veces por Noelia Ramos, en el partido del Heliodoro fue Nayluisa la arquera titular del proyecto representativo.

