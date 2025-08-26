Fede Vico, durante la presentación de los fichajes: "Vengo a devolver a la UD Ibiza a Segunda División"

La UD Ibiza afronta una nueva temporada en Primera RFEF con ilusión renovada y una plantilla prácticamente remozada. El club celeste, que esta semana está organizando dos jornadas de Media Day para dar a conocer a sus refuerzos, debutará este sábado en Liga en el campo del Sevilla Atlético. Entre las incorporaciones destacan futbolistas con experiencia y proyección que llegan con un mensaje común: confianza en el proyecto y ambición por devolver al equipo al fútbol profesional.

Uno de los recién llegados es Fran Castillo, centrocampista procedente del Juventud Torremolinos, quien se mostró especialmente satisfecho con la apuesta que ha hecho el cuerpo técnico en su fichaje:

“Estoy muy contento porque por lo que parece está confiando en mí Paco Jémez. Yo creo que he llegado y he demostrado que tengo el nivel para estar en este equipo. Muy contento con la confianza que me están dando”.

El jugador valoró también el esfuerzo realizado en la confección de la plantilla:

“La verdad que es muy buen trabajo del presidente y de toda la dirección deportiva encabezada por Javi Lara. Creo que han hecho un equipo bastante competitivo, con jugadores contrastados en esta categoría y en categorías más altas. Nosotros vamos a luchar por todo, pero partido a partido, pensando primero en el debut de este fin de semana”.

Castillo reconoció que tuvo otras ofertas tras una gran campaña en Torremolinos, pero no dudó en aceptar la propuesta celeste:

“Es verdad que he tenido ofertas porque el año pasado fue muy bueno, pero desde que me dijeron lo del Ibiza me gustó mucho. La mayor duda era quedarme en Torremolinos porque ascendí y estaba muy cómodo allí, pero creía que debía dar un salto a un equipo con mayor exigencia”.

Sobre su adaptación, destacó la ayuda de sus compañeros y del cuerpo técnico:

“Poco a poco me he adaptado bien, los compañeros y todo el club me han dado mucha confianza y estoy muy contento aquí. Puede costar un poco porque es una categoría más difícil, pero creo que tengo el nivel para estar y lo estoy demostrando. Me considero un jugador completo”.

Por su parte, uno de los fichajes más mediáticos de este curso, Fede Vico, también habló de su llegada a Can Misses. El cordobés subrayó que su fichaje responde a la ambición del proyecto:

“Para mí es la primera vez en Primera RFEF, pero es un proyecto bonito y ambicioso, y por eso estoy aquí. Conozco a Javi Lara y a Paco Jémez, que fue mi primer entrenador como profesional, y sé de antemano la ambición que tienen de volver al fútbol profesional, igual que yo”.

El atacante reconoció que pudo haber esperado un destino en Segunda, pero se decantó por el club ibicenco:

“El mercado seguía abierto y podía esperar, pero llegó la oportunidad de Ibiza. Creo que es un equipo de Segunda: se ve en la infraestructura, en el buen hacer y en la ambición del presidente y del club. Eso es lo que me llena. Vengo a aportar mi granito de arena y devolver este equipo a Segunda División”.

Con el décimo aniversario de la entidad como aliciente, Vico se mostró optimista:

“Sería un año perfecto conseguir ese ascenso. Ante todo voy a aportar trabajo y sacrificio, poner mis virtudes al servicio del equipo. No he venido a conformarme con estar en Primera RFEF, quiero estar lo menos posible aquí. Hay argumentos suficientes para ascender”.

El jugador incidió en la importancia del vestuario y la unión del grupo:

“Mi experiencia dice que cuanto mejor vestuario y mejor familia, mejor entendemos en el campo. Espero que se enganche la afición con el equipo, y eso depende de nosotros. Veo un buen equilibrio entre gente joven y veterana como Bebé, Gallar, Ernesto o Nacho. Se pueden hacer grandes cosas”.

El veterano central Nacho González, procedente del Intercity, también valoró positivamente la preparación realizada y su adaptación al equipo:

“Ya comienza lo bueno, lo que todo el mundo desea desde el primer día. Ha sido una pretemporada larga, exigente pero necesaria, con un número importante de partidos. Estoy contento por los resultados porque un gran número de jugadores somos nuevos y había que coger la idea del míster, que no es fácil. Si hago una valoración global, estoy muy contento”.

El zaguero destacó que llega con buenas sensaciones tras superar una lesión:

“Venía de una intervención de hombro que me llevaba lastrando un par de años y estoy contento por cómo me he encontrado físicamente. Creo que afrontamos el inicio de temporada con buenas sensaciones”.

Sobre la competencia en la defensa y su rol en el vestuario, añadió:

“Ahora mismo, tras la mala fortuna de Monjonell en el partido de presentación y a la espera de si llegan nuevos compañeros, hay bastantes posibilidades de ser titular junto a Iago Indias, al que conozco de mi etapa en el Espanyol. Pero juegue quien juegue, el equipo va a competir al máximo. El rol mío, al igual que el de todos, es de importancia máxima porque hay un grupo muy sano, en el que cualquiera puede competir por el puesto”.

González también fue claro sobre las expectativas del club:

“Soy muy consciente de dónde vengo y de la exigencia que hay aquí: está claro que es ascender. Pero no nos marcamos ese objetivo a largo plazo, sino el trabajo del día a día. Cada partido en esta categoría es muy exigente y lo que tenemos que hacer es ir semana a semana. Veo muy buen equipo para pelear por todo”.

El centrocampista David del Pozo, fichado desde el Recreativo de Huelva, incidió en la buena dinámica del grupo en estas semanas previas al arranque:

“En la UD Ibiza veo un gran grupo, con grandes jugadores, y estoy contento de cómo se está dando la pretemporada y del equipo que estamos formando. Estoy deseando que empiece la Liga”.

Tras un curso difícil en Huelva, el mediocentro confía en recuperar su mejor nivel en Ibiza:

“El año pasado fue duro en el Recre, con una exigencia muy grande por parte de la afición y del club, que es histórico. Este año la exigencia es igual, máxima, y vengo con la intención de conseguir los tres puntos cada fin de semana. Creo que entre todos podemos lograr grandes cosas”.

Del Pozo explicó que le convenció la ilusión del proyecto ibicenco:

“Vine aquí porque me comentaron el proyecto y creo que la ilusión y las ganas de crecer iban de la mano de lo que quiero yo para mi carrera. Para la Liga, aunque suene tópico, tenemos que ir partido a partido: entrenar bien, preparar bien los encuentros y ya veremos dónde nos pone la competición”.

El lateral zurdo José Albert, que ya militó en el Ibiza durante la segunda vuelta del pasado curso, se mostró encantado con su regreso:

“La verdad que otro año en la isla estoy muy contento y con mucha ilusión de disfrutar esta temporada aquí. Nos hemos reforzado muy bien, el cuerpo técnico me dio confianza para volver y los nuevos jugadores están todos muy bien. Esperemos que todo vaya bien”.

Albert reconoció que tuvo otras opciones, pero no dudó en aceptar la propuesta celeste:

“Tuve más sitios donde poder ir, pero decidí venir aquí porque estuve muy a gusto en la isla y el club la verdad que está muy bien. Este año la pretemporada ha sido dura, pero nos encontramos bien físicamente y vamos a por el primer partido de Liga con muchas ganas”.

Por último, el joven lateral derecho Sergio Díez, llegado desde el filial del Celta de Vigo, valoró el nivel del equipo y la exigencia del proyecto:

“Es un club que te exige estar lo más arriba de la tabla y el míster es una persona muy exigente dentro y fuera del campo. Los compañeros me han acogido muy bien desde el primer momento y estoy muy contento y deseando que empiece la primera jornada”.

El defensor se mostró sorprendido por la calidad del vestuario:

“Es una pasada, tienen un nivel muy alto que ya han demostrado en sus carreras y lo siguen demostrando. En los entrenamientos se nota ese salto de calidad y esperemos que durante la temporada también den ese pasito para ayudar al equipo”.

Díez destacó también la rápida adaptación a la isla:

“Los compañeros me han acogido muy bien, la gente aquí es estupenda y creo que vamos a hacer muy buen año. Tenemos una plantilla muy completa y esperamos quedar lo más arriba posible y ascender. Yo estoy para ayudar en lo que me pida el míster, aportar dentro y fuera del campo, y con la exigencia del día a día creo que creceré mucho”.