El FC Cartagena ya trabaja en la sustitución de Carrascal

Sólo han transcurrido dos semanas de competición en Primera RFEF y el Fútbol Club Cartagena ya acarrea más problemas de los que quisiera. Al contratiempo físico de Fran Vélez se le sumó el pasado miércoles la grave lesión de Marco Carrascal, que sufrió una rotura de tibia y peroné durante el entrenamiento. Aunque el catalán se encuentra en la última fase de recuperación, el santanderino stará un largo periodo lejos de los terrenos de juego antes si quiera de haber llegado a debutar con el equipo albinegro en partido oficial. Esto deja en una posición comprometida al centro de la zaga cartagenerista, por lo que la comisión deportiva y el entrenador, Javi Rey, ya trabajan en alternativas para garantizar la competitividad en esta zona del campo.

En la mañana de ayer compareció Javi Rey ante los medios de comunicación en la protocolaria rueda de prensa previa al choque del fin de semana. La cuestión central de la comparecencia fue la desafortunada lesión de Marco Carrascal, que ha marcado la semana del equipo. «Ha sido una semana triste. Es lo desagradable que tiene el fútbol. Un chico muy joven con mucha proyección sufre una lesión muy grave en una acción desafortunada. Nos dejó mal cuerpo a todos. De hecho, dejamos el entrenamiento a mitad porque ni el cuerpo técnico ni el equipo estábamos con la mente donde la teníamos que tener», comentó un afectado Javi Rey.

El orensano, que mandó fuerza a su futbolista tras comunicar que «la operación ha salido muy bien», desveló los planes del club ante el escenario que se les presenta con este imprevisto sumado a las dolencias de Fran Vélez. «Todo ha sido muy rápido. Fue ayer y la comisión deportiva ya está trabajando sobre ello», adelantó el entrenador cartagenerista confirmando que Manolo Breis ya estudia las posibilidades del club. A pesar de ello, confirmó Rey que «no vamos a fichar por fichar» y que tienen claro el plan. «Si aparece algo interesante y sub 23 en la posición de central, le incorporaríamos, pero tampoco nos vamos a volver locos», expresó.

Un mercado muy limitado

No son muchas las opciones que maneja el Cartagena. No puede negociar con ningún equipo, pues tiene prohibida la incorporación de futbolistas con contrato en vigor. En 2022, la FIFA cambió la normativa que permitía fichar fuera de los plazos del mercado cuando una plantilla sufría una ausencia prolongada por lesión de uno de sus futbolistas. Por tanto, su única posibilidad está en los jugadores que han quedado libres, pero no cabe cualquier jugador en la plantilla del cuadro albinegro. Debe ser menor de 23 años, ya que el Cartagena alcanza el máximo de 18 fichas profesionales permitidas por la RFEF en sus Bases de Competición.

En este escenario, el abanico es muy limitado. De entre los futbolistas que cumplen con los requisitos que necesita el Cartagena, sólo cuatro superan un valor de mercado de 300.000 euros según el portal especializado Transfermarkt. El nigeriano Emmanuel van de Blaak (20), exjugador del PSV sub-21 y de la selección sub-19 de Países Bajos; el ucraniano Daniil Khrypchuk, con pasado en la cantera del Dinamo de Kiev y las inferiores de Ucrania; el búlgaro Martín Bachev, también exinternacional; y el australiano Dylan Leonard, aunque este último está cerca de fichar por el Shalcke 04 alemán.

Fran Vélez, en fase de recuperación

Por todo ello ya piensa Javi Rey en las opciones dentro de la plantilla. «Tenemos una plantilla muy larga y tenemos futbolistas que pueden adaptarse a la posición de central», adelantó. «Álex Fidalgo puede jugar ahí, Pablo Larrea ha jugado alguna vez ahí y Fran Vélez está en la última fase de la recuperación. Nos quedaríamos con tres centrales en plantilla con esa cuarta opción de un mediocentro reconvertido o incluso un lateral que te pueda jugar de central. Hay variantes y opciones y no es un tema que me preocupe», añadió el entrenador cartagenerista. El preparador albinegro aseguró que no es «un entrenador de excusas» y que tiene «una plantilla compensada» para encontrar soluciones.

En otras cuestiones, Rey valoró a su rival de este fin de semana, el Sabadell de Ferran Costa. «Es un equipo que aprieta alto, que puede jugar bien al fútbol y ser vertical. Somos conscientes de la dificultad del partido y sabemos que fuera de casa es muy complejo. Será un partido de mucha dificultad, pero estamos preparados», manifestó el entrenador del FC Cartagena dos días antes del tercer encuentro de la temporada. Hoy entrenará por última vez el equipo antes de viajar a cataluña para jugar el sábado a las 14.00 horas de la tarde.