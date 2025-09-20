El FC Cartagena, ante siete días claves

El Fútbol Club Cartagena afronta desde este fin de semana uno de los tramos más exigentes del calendario. El conjunto albinegro completará hoy su último entrenamiento antes de recibir mañana, a las 18:15 horas en el estadio Cartagonova (televisado por 7RM, La Liga Plus y Football Club), al Hércules. Será el primero de los tres compromisos que disputará el equipo en apenas siete días, que pondrá a prueba la resistencia física, mental y competitiva de la plantilla que dirige Javi Rey, que en esta categoría no es algo habitual.

El duelo ante el conjunto alicantino de mañana no será uno más. El Hércules se presenta como un rival directo en la lucha por el ascenso y llega con la vitola de ser uno de los bloques más sólidos del grupo, pese a su mal inicio de campeonato. Para el Cartagena, que ha firmado un aceptable inicio, la cita adquiere tintes de examen: ganar en casa supondría dar un golpe de autoridad y reforzar la confianza antes de una semana marcada por los viajes y la exigencia competitiva. Además, con la expectación que ha generado el choque y la afluencia de espectadores llegados desde Alicante y la posibilidad del cuadro albinegro de empezar con dos victorias en dos partidos como local, el choque tiene aroma de día grande.

El calendario ha querido que, tras este encuentro, el cuadro cartagenero tenga que afrontar dos desplazamientos consecutivos en apenas cinco días. El miércoles, a partir de las 17:00 horas, tocará reanudar en Sabadell el partido que quedó la semana pasada. Y el domingo, después de regresar de tierras catalanas el miércoles por la noche, la expedición volverá a hacer la maleta rumbo a Sanlúcar de Barrameda, donde espera el Atlético Sanluqueño. Dos viajes largos, con carga de kilómetros y desgaste acumulado, que obligarán a Javi Rey a medir esfuerzos y rotar piezas para mantener al grupo competitivo.

Un técnico que apuesta por las rotaciones

Desde el inicio de la temporada, el entrenador gallego ha dejado clara su idea: para que la campaña sea exitosa, es imprescindible tener a toda la plantilla enchufada. De ahí que esté apostando por una política de rotaciones más amplia de lo que muchos podían imaginar. Su discurso es claro: todos son importantes y todos tendrán protagonismo. Ahora es el momento de que esa idea, que ya se vio con las suplencias de Nacho Martínez o Chiki, semanas atrás, se vea de manera más generalizada.

Pese a esa apuesta por repartir minutos, hay un núcleo duro de futbolistas que ha jugado de inicio los tres primeros encuentros de liga. Se trata del guardameta Lucho García, los centrales Rubén Serrano e Imanol Baz, los centrocampistas Álex Fidalgo y Pablo Larrea, y los atacantes Luismi Redondo y Kevin Sánchez. Todos ellos han respondido a un nivel sobresaliente, pero incluso para ellos puede llegar pronto el momento del descanso. No por falta de rendimiento, sino por la idea de su entrenador de mantener fresco al grupo y competitivo al vestuario.

En cuanto al posible once ante el Hércules, las incógnitas son numerosas. En el lateral derecho, tanto Dani Perejón como Marc Jurado han mostrado un nivel sobresaliente y la decisión no será sencilla. En el eje de la zaga ya está disponible una pieza clave: Fran Vélez. El central se ha recuperado y la intención del técnico es ir dándole minutos progresivamente. En el lateral izquierdo, todo apunta al regreso de Nacho Martínez al once inicial. En el centro del campo también hay novedades, ya que Xuca está plenamente recuperado y podría ocupar plaza en la medular, relevando a uno de los habituales. Y en la delantera, habrá que esperar para saber si Rey mantiene su apuesta por Luis Mirredondo y Kevin Sánchez como referencias ofensivas o introduce variantes.

¿El momento de Pablo de Blasis?

Entre todas las incógnitas, hay una que genera especial expectación entre la afición albinegra: el regreso de Pablo de Blasis a la titularidad. El centrocampista argentino fue, sin duda, el fichaje más ilusionante del verano. Su retorno supuso un auténtico golpe de efecto para el club y una alegría inmensa para la grada, que no olvida lo que significó en sus anteriores etapas. Sin embargo, su puesta a punto no está siendo inmediata. El futbolista platense no llegó en plenitud física cuando estampó su firma con el Cartagena y esa circunstancia ha condicionado su participación. De momento, su participación ha sido escasa hasta el momento: unos minutos en el tramo final ante el Atlético Madrileño.

El propio técnico es consciente de la importancia del argentino y no dudará en darle más minutos en cuanto lo vea en su mejor versión. La semana que empieza, con tres partidos en siete días, puede ser propicia para que De Blasis tenga su oportunidad desde el inicio en alguno de ellos. Sería un momento excepcional para un jugador que ha vuelto para aportar su talento, su experiencia y ese carácter competitivo que tanto conecta con la grada del Cartagonova.

Una plantilla casi al completo

La buena noticia para Javi Rey es que la enfermería se ha vaciado casi por completo. La única excepción es la lesión de Marco Carrascal, que estará varios meses de baja. El resto de la plantilla está en condiciones de competir y esa es la mejor garantía para afrontar una semana tan intensa como la que se avecina.

El reto para el técnico gallego no es sencillo: deberá gestionar las rotaciones, mantener la frescura del equipo y al mismo tiempo asegurar que los resultados acompañen. Porque en una liga tan igualada, cada punto cuenta y cada jornada puede marcar diferencias en la clasificación.

El FC Cartagena, que ha mostrado solidez y compromiso en este arranque, tiene ante sí una oportunidad de acceder a los puestos altos y, al mismo tiempo, de demostrar que dispone de una plantilla amplia, equilibrada y con recursos suficientes para aspirar a todo.

La afición espera con ilusión el duelo ante el Hércules, hecho que sigue noticiable en este 2025, pero que con el cambio de rumbo del club ya está dejando ser novedad.

