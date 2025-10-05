El FC Cartagena golea al Tarazona y se pone colíder

Goleada y victoria del FC Cartagena sobre el Tarazona que le sirve para colocarse tercero, con los mismos puntos (11) que Europa y Atlético Madrileño en lo alto de la clasificación. Una primera parte muy trabada se desbloqueó con la brillante acción de Kevin Sánchez en un balón largo que sorprendió a la defensa. Cuatro minutos después, Chiki aprovechó una gran asistencia de Luismi para hacer el segundo y encarrilar el triunfo. En la segunda mitad, el Cartagena se limitó a controlar los tiempos y 'mató' en el 74 con el primer tanto de Ortuño esta temporada. Olvida así el cuadro portuario su mala experiencia en Sanlúcar y se saca las tres espinas con tres goles para volver a la senda de la victoria.

Comenzó a rodar la pelota, aunque sin demasiada fluidez en un terreno de juego seco y desmejorado. Quiso hacerse el Cartagena con el control del juego, pero no se lo permitió el equipo de Juanma Barrero. A trompicones, el Tarazona iba ganando metros y a los ocho minutos perforó la portería defendida por Iván Martínez, una de las novedades en el once de Javi Rey. Por suerte, en fuera de juego. No estuvo bien la zaga ni el portero a balón parado. El mal de este equipo.

Tras el gol anulado continuó mejor un Tarazona que sacaba córners constántemente. Remató una segunda vez en el área pequeña, pero un rebote salvó al Cartagena de encajar el primero. El primer cuarto de hora de partido se marchó sin demasiado fútbol y sólo a partir del ecuador de la primera parte comenzó a decantarse la balanza.

Utilizó la posesión de balón el Cartagena para ganar dominio, pero sin capacidad de sorprender ni de conectar con los hombres de ataque. Mantuvo el orden el conjunto maño durante media hora con una defensa bien plantada sobre la frontal del área y un centro del campo activo y presionante. Sin embargo, Kevin desbloqueó la situación.

Chispazo de Kevin para iluminar el camino

Después de treinta minutos sin brillo, Kevin Sánchez pegó un chispazo que iluminó el camino de un partido oscuro. Iván Martínez envió una pelota larga desde su área para que Chiki pelease con la zaga rival. El balón rebotado quedó suelto y Kevin lo buscó con intención para superar con un toque sutil a Traoré, que se lanzó a cortar su avance. El regate le dejó mano a mano con otro rival, pero el delantero se perfiló y le pegó raso al palo más alejado con el interior del pie derecho para hacer el 1 a 0. Imposible para Amigo.

Segundo cuatro minutos después

Sin tiempo para asimilar el tanto, el conjunto cartagenero hizo el segundo a los cuatro minutos, infligiendo mucho daño al rival. Encontró espacios Luismi en la defensa rival y, ante la salida de Traoré como central libre, filtró un pase a la espalda que Chiki recogió dentro del área. Le pegó cruzado según venía el punta para superar a Amigo y celebrar su cumpleaños con el 2 a 0 que encarrilaba el choque.

Terminó mejor la primera parte y volvió mejor en la segunda con un Tarazona volcado, pero ya sin orden. Así, los de Javi Rey atacaron los espacios a la contra. Falló Chiki, falló Luismi, pero no falló Ortuño, con unos segundos sobre el terreno de juego. Un centro de Calderón lo remató el yeclano a portería vacía y, tras el despeje de un defensor sobre la línea, el rebote le favoreció y le pegó de forma acrobática en el área pequeña para hacer el 3 a 0.

Los minutos finales fueron un armisticio que sirvió para certificar la victoria albinegra. Tres goles que sacan las tres espinas de la pasada jornada y colocan colíder al Cartagena. En la siguiente jornada, los de Rey viajan a Sevilla para enfrentarse al filial nervionense en la séptima jornada.

Vía: La Opinión de Murcia