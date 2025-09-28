El FC Cartagena se estrella en Sanlucar

Partido nefasto del FC Cartagena en El Palmar frente al Atlético Sanluqueño. El equipo local fue mejor desde el primer minuto hasta el último ante el cansancio de los albinegros, que tuvieron que disputar medio partido entre semana el pasado miércoles en Sabadell. El primer gol a los seis minutos y el segundo a los diecisiete desmontan el planteamiento de Javi Rey, demasiado conservador.

Pablo Larrea vio la roja a los veinticinco minutos por una entrada involuntaria a la entrada del muslo que tuvo que revisar el colegiado en el FVS. En ese escenario llegó el tercero, al borde del descanso, tras un penalti por mano clara de Nacho Martínez.

En la segunda parte se jugó al ritmo que impuso el Sanluqueño, que descansó defendiendo por momentos. Los cambios mejoraron al Cartagena, pero no fueron suficientes para recortar distancias. Derrota dura en Sanlucar que corta la racha de cuatro partidos invicto del Cartagena y que le deja quinto con ocho puntos, a uno del liderato que queda en manos del Sanluqueño momentáneamente.

Por debajo en intensidad

Desde el primer minuto se vio sobre el césped una diferencia abismal entre los equipos. El cuadro local inició el encuentro bombardeando al Cartagena con balones directos a la espalda de la defensa y generando dudas en la línea defensiva, que tuvo que activarse de forma repentina. En el segundo minuto, un córner y una volea de Julio casi consiguen el primer gol.

Materializó el Sanluqueño su superioridad inicial con el tanto de Agus Juárez a los seis minutos. Con una llegada al área por la izquierda, Cabrera rompió la defensa y la puso al centro, donde Serrano despejó sin mucha contundencia. El rebote se lo quedó el delantero rival, le pegó en primera instancia y, tras la buena parada de Lucho, recogió el rechace para hacer el 1 a 0 cuando se apelotonaban los zagueros sobre la línea de gol.

No tardó en llegar el segundo tanto, cuando una falta lateral lejana superó a Nacho en la primera línea y quedó muerta para el central visitante Adri Castellano. No quedó bien perfilado Baz, que trató de agarrar al contrario en el área pequeña, pero vio cómo remataba a gol sin que Lucho pudiera hacer nada. Así hizo el Sanluqueño el 2 a 0 en diecisiete minutos.

Cuando parecía recomponerse el Cartagena, pisando campo rival y elaborando con tranquilidad, una contra local dejó con diez al equipo de Javi Rey. Controló de espaldas Zequi y descargó a una banda cuando recibió el impacto de Larrea con los tacos en el muslo. Totalmente involuntaria, la acción no dejó dudas al árbitro. El equipo albinegro debía jugar más de una hora con un hombre menos y los kilómetros acumulados del viaje extra a Sabadell entre semana.

Durante el resto de la primera parte se jugó a lo que quiso el Sanluqueño. Rey recologó a su equipo con Chiki en punta en solitario, Kevin en la banda derechaSerrano cortó providencialmete una internada de Rodri en el área y Luismi en el centro para ayudar en tareas defensivas. En el 40 salvó Lucho otro tiro cercano de Tounkara y, cuando pudo recortar distancias el Cartagena, el poste se interpuso en el toque de segundas de Diego Gómez.

La sentencia, antes del descanso

Esa fue la última ocasión de marcar antes de la sentencian que llegó en el 47. En una contra rápida, Zeki finalizó desde la frontal para encontrar la estirada de Lucho, pero en la segunda jugada Nacho metió el brazo para cortar un centro. Tampoco lo dudó Daniel Clemente, aunque sí revisó la jugada a petición de Rey. La mano fue clara y el gol de Zeki Díaz desde los once metros puso el 3 a 0 en el 48.

Tras ocho de añadido, que se convirtieron en doce, el partido llegó al descanso donde Javi Rey realizó modificaciones con la intención de equilibrar a su equipo. Entraron Pablo de Blasis y Alcañiz en sustitución de Perejón e Imanol Baz y formaron en el doble pivote, retrasando a Fidalgo al centro de la zaga. Calderón sustituyó a Diego Gómez para quedarse el carril diestro. Así logró control el Cartagena, también a consecuencia del marcador.

En los primeros minutos de la segunda parte las tuvo el cuadro visitante. Luismi remató en el punto de penalti un pase raso servido por Calderón y Kudakovskiy la sacó palmeando arriba. Después, Serrano remató dentro del área y un defensa la sacó sobre la línea. Tras una nueva ventana de cambios, Ander Martín entró por Nacho Martínez y Ortuño lo hizo por Kevin. La tuvo en su cabeza el yeclano a los pocos minutos.

A veinte minutos del final, el Sanluqueño retomó el control y no dejó crear al Cartagena. El final de partido fue de dominio local y, después de dos minutos de añadido, se llegó a la conclusión con la victoria gaditana. Dura derrota cartagenera en El Palmar que corta una racha de cuatro partidos invicto. Se queda el Cartagena quinto con ocho puntos, a uno del liderato que ostenta ahora precisamente el Sanluqueño.

Vía: La Opinión de Murcia