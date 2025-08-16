El FC Cartagena se entona en el estreno de Pablo de Blasis

El FC Cartagena logró la victoria ante el Elche Ilicitano (2-1) en su quinto amistoso de pretemporada. El cuadro de Javi Rey cuajó un encuentro completo, dejando sensaciones positivas. El poco gol que estaba teniendo en sus duelos anteriores logró paliarlo, mostrando una versión más agresiva en la faceta ofensiva. El técnico gallego está dándole los últimos retoques a un equipo que en menos de 15 días arranca la competición liguera. Luismi y Kevin Sánchez, fueron las grandes sensaciones del cuadro albinegro en el debut de Pablo de Blasis. El argentino fue recibido con una gran ovación por parte de la afición.

El Cartagena afrontaba su quinto amistoso con la ambición de empezar a dejar más destellos de lo que se verá en la liga. Javi Rey estaba consiguiendo plasmar su idea de juego de manera contundente. Un estilo ofensivo, pero que mantenga el control en el centro del campo.

Nada más arrancar el encuentro, el Elche Ilicitano se adelantó en el marcador. El cuadro alicantino, que militará en Segunda RFEF, consiguió sumar el primer tanto gracias a un error de Ivan Martínez. El meta intentó atajar el disparo de Carlos Martín, pero se le acabó colando dentro de su propio arco.

En el anterior partido fueron los canteranos quienes tuvieron el rol protagonista; en esta ocasión le tocó al equipo titular. A falta de De Blasis, que estuvo en el banquillo, el Cartagena quiso probar con el que será su once inicial en el arranque liguero, con Luismi dejándose caer en la banda, buscando ayudar ofensivamente por el costado.

En los anteriores amistosos del conjunto portuario evidenció problemas de gol. En el duelo ante el Elche Ilicitano, el cuadro albinegro golpeó rápidamente. Nacho Sánchez puso un balón desde el costado zurdo, directo al corazón del área. Ahí apareció Chiqui Borrego para rematar de cabeza y mandar el cuero al fondo de la red (1-1).

Después del primer gol cartagenero, el encuentro bajó de intensidad. Quitando una ocasión aislada del Elche, el guardameta del Cartagena no tuvo mucho trabajo durante los primeros 45 minutos. Tampoco hubo ocasiones de peligro por parte del conjunto albinegro. Por fortuna para Javi Rey, el descanso llegó, y pudo hablar con los suyos para corregir lo que no le estaba gustando sobre el verde.

Tras el tiempo de descanso, el Cartagena quiso salir con aires renovados, buscando ampliar su ventaja. Javi Rey no realizó movimientos de banquillo con la intención de darle más minutos a los que partirán de titulares en el primer encuentro liguero. El técnico gallego apostó por lo que será su delantera titular: Luismi en la mediapunta, Kevin Sánchez y Nacho Sánchez por las bandas y Chiqui en la punta.

El Cartagena saltó con ganas en el segundo tiempo. Nada más arrancar, el extremo albinegro Kevin Sánchez tuvo el 2-1 en sus botas. Por desgracia para el cuadro albinegro, el extremo estrelló el balón en la madera. Nuevamente el palo evitaba que el Cartagena se adelantase en el luminoso.

Entrando en los últimos 20 minutos, el Cartagena consiguió su objetivo de sumar el segundo tanto a su marcador. Nacho Martínez colgó un córner perfecto al corazón del área. Rubén Serrano se elevó, consiguiendo conectar un cabezazo directo al fondo de las mallas. El Cartagena respiraba aliviado después de conseguir el gol que se le había resistido hasta ese instante (2-1).

Minutos después, la afición del Cartagena se alegró al ver a Pablo de Blasis volver a vestir la elástica albinegra. El mediapunta, que tantas alegrías le dio al conjunto portuario en su anterior etapa, volvió a defender los colores. Los seguidores del Cartagena tienen muchas esperanzas puestas en el veterano jugador argentino.

El encuentro llegó a su final y el Cartagena consiguió la victoria. No pudo mantener la portería a cero, pero el equipo cuajó un buen encuentro. Javi Rey está dando pasos de gigante con el cuadro albinegro, logrando implantar su idea en la cabeza de todos sus jugadores.