El FC Cartagena cae en su tercer amistoso (2-1)

En el tercer encuentro de pretemporada del FC Cartagena llegó su primera derrota. Tras el empate a cero frente al Neom y la victoria en Águilas por la mínima, el Albacete batió por primera vez la portería albinegra remontando el gol de Chiki en la primera mitad. Kike Romero dejó buenas acciones y el equipo estuvo bien colocado durante todo el partido, pero la falta de verticalidad y dos errores puntuales permitieron la victoria manchega.

Con el pitido del colegiado comenzó el tercer encuentro de pretemporada del FC Cartagena. Formó Javi Rey con Lucho bajo palos, en alternancia con Iván Martínez; Dani Perejón, Serrano, Imanol y Nacho en defensa; Fidalgo y Larrea en el doble pivote; Kike Romero y Luismi en los extremos; y Chiki junto a Ortuño en la punta por segundo partido consecutivo.

El tanteo inicial dio paso a la primera ocasión del Albacete, en botas del exalbinegro Dani Escriche, quien remató de cabeza un centro desde la izquierda. Comenzaría a mostrar el cuadro manchego sus intenciones y el Cartagena sus carencias en los balones laterales al área, aunque el testarazo del delantero fue manso a las manos de Lucho. Lo más interesante del cuadro portuario se vio por la banda derecha con varias pinceladas del jugador del filial Kike Romero. Un saque de esquina ensayado generó la primera ocasión de peligro albinegra. El balón, jugado en corto, terminó en una dejada en el segundo palo que no encontró remate final.

Las imprecisiones en salida del equipo de Javi Rey dieron alas a un Albacete que adelantó líneas. Tras una de esas pérdidas, Morci se probó desde lejos para encontrar la parada fácil del meta cartagenero. No encontró el cuadro de Alberto González el camino al gol y el Cartagena mejoró a través de posesiones más largas -aunque sin demasiada verticalidad- y una ocasión de Luismi que pudo suponer el 0 a 1 tras un magnífico pase al hueco de Ortuño.

Después de la pausa de hidratación volvió mejor el Albacete, pero quien marcó fue el Cartagena. En una jugada larga que pasó por todas las líneas del campo, Perejón encontró a Kike Romero al espacio. El extremo llegó a línea de fondo y puso el balón raso sobre la entrada de Chiki, quien le pegó cruzado a la base del palo largo, para hacer el 0 a 1 a los 40 minutos.

Otras dos buenas acciones de Romero dieron paso al descanso y en la reanudación dio un paso adelante el conjunto blanco. Tanto fue así que encontró al empate seis minutos después. Había estrellado Escriche una pelota en el larguero en el enésimo centro lateral que generó dudas en la zaga albinegra y poco después marcó Lazo el 1 a 1. El lateral Dani Bernabéu subió sin oposición por la izquierda, entregó para Lazo en tres cuartos de cancha y le pegó el extremo cruzado desde la frontal para lograr el gol. Pudo hacer más Iván Martínez.

Contestó el Cartagena con un tímido disparo de Larrea fuera antes de los cambios. Ya había entrado Nacho Sánchez por Chiki y le siguieron Marc Jurado, Luca Lohr, Marco Carrascal, Fran Vélez, Edgar Alcañiz y los canteranos Lázaro y Checo. Este último, al poco de entrar para ocupar el lateral izquierdo, cometió el error que le costó a su equipo el segundo gol. Entregó para su portero, pero el balón quedó corto y Escriche robó para superar al meta y poner el 2 a 1 que le daba la vuelta al marcador.

Iker Abellán y Boston Billups fueron los últimos cambios en el Cartagena en un tramo final para el que no pudo hacer nada más que ganar minutos de juego y rodaje. El pitido final trajo la primera derrota del FC Cartagena en esta pretemporada y los dos primeros goles en contra frente a un rival de superior categoría.