La falta de acierto condena a la UD Ibiza

La UD Ibiza cosechó una nueva derrota ante el Nàstic, que explotó la debilidad defensiva de los celestes y venció por 0-2 en el encuentro correspondiente a la jornada 6 del Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Palladium Can Misses con un césped que, en su último partido, no estaba en las mejores condiciones posibles. El conjunto grana defendió bien y supo aprovechar al contragolpe las carencias defensivas del equipo ibicenco, que jugó una buena primera mitad, pero que bajó su rendimiento tras el paso por vestuarios.

Jémez sorprendió en el once introduciendo al debutante Manu Pedre en detrimento de Nacho, y dejando en el banquillo también a Fede Vico, cuyo lugar ocupó Ernesto. Señé y Del Pozo volvieron a la sala de máquinas y Gallar, suplente ante el Atlético de Madrid B, recuperó la titularidad.

El partido se inició con un tiro de Cedric, que vio adelantado a Ramón Juan y probó fortuna desde tres cuartos de campo, pero su disparo salió por encima de la portería ibicenca. La UD Ibiza se recuperó del susto y comenzó a apretar arriba al equipo visitante. Gallar estuvo a punto de poner el primero en el marcador con un lanzamiento desde fuera del área que se escapó a centímetros del larguero tarraconense.

El conjunto de Paco Jémez se adueñó de la posesión y se instaló en campo contrario, encerrando a un Nàstic que no conseguía inquitar a la defensa celeste. Pero el conjunto tarraconense golpeó primero al ejecutar un contragolpe tras un córner local. Cedric percutió desde banda derecha y le dio un pase de la muerte a Jardí, que definió con mucha clase para poner el 0-1 en el minuto 19 y adelantar a los visitantes.

Sofiane puso el empate solo tres minutos después al rematar un centro desde banda derecha de Unai Medina, pero su gol fue invalidado por un claro fuera de juego. Los celestes siguieron acosando al Nàstic, y Rebollo salvó el primero al despejar un lanzamiento desde fuera del área de Señé. A diferencia de otras ocasiones, a la UD Ibiza no le entró el miedo en el cuerpo con el gol de los tarraconenses y se fue con todo a por el empate, mientras que el equipo de Luis César se limitó a defender y solo creaba peligro a través de contragolpes y balones largos a la espalda de la defensa pitiusa.

El conjunto tarraconense puso distancia de por medio al filo de descanso a través de otro contragolpe protagonizado por Cedric, que asistió a Almpanis para que se plantase delante de Ramón Juan y anotase el 0-2 justo antes del descanso. La UD Ibiza, muy superior en la primera mitad, se fue con una inmerecida desventaja de dos goles a los vestuarios tras perdonar en numerosas ocasiones a un rival que demostró una eficacia tremenda al contragolpe. Botín inmerecido para un Nàstic que solo se dedicó a defender, pero que fue letal en las transiciones.

La UD Ibiza salió con todo en la segunda mitad y Del Pozo tuvo el primero en sus botas tras una asistencia de Bebé, pero el disparo del centrocampista celeste salió a escasos centímetros de la portería de Rebollo. El Nàstic continuó con su planteamiento inicial, defender en bloque bajo y castigar al contragolpe. El conjunto grana supo esperar pacientemente y jugar con su ventaja en el marcador ante una UD Ibiza que tuvo que subir líneas en ataque, con el riesgo que eso conlleva.

José Albert y Del Pozo tuvieron una doble ocasión que desbarató Rebollo, que firmó una actuación impecable en Can Misses y fue uno de los principales artífices de la victoria de su equipo, e inmediatamente después, Pedre salvó bajo palos el tercer gol de los tarraconenses, que siguieron haciendo sangre al contragolpe.

Jémez introdujo un triple cambio en el minuto 64 buscando la reacción de su equipo. Entraron en el campo Monju, David García y Davo, que sustituyeron a José Albert, Iago Indias y Señé. El conjunto celeste continuó con el acoso y derribo sobre la portería grana, especialmente a través de centros laterales, pero el Nàstic supo aguantar las embestidas locales. El tiempo se le acababa a una UD Ibiza que en la segunda parte bajó mucho sus prestaciones y su rendimiento. Los tarraconenses tuvieron el tercero en las botas de Fernando, pero el remate del jugador grana, con todo a placer, se marchó por encima del larguero defendido por Ramón Juan. Buena muestra del descontento celeste fue que la afición comenzó a abandonar el campo en el minuto 80.

La UD Ibiza terminó el partido sin generar ninguna ocasión clara y terminó perdiendo por 0-2. El equipo de Paco Jémez, con este resultado, desciende hasta la décima posición con ocho puntos tras seis jornadas, y encadena cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Vía: Diario de Ibiza