El extremo Santi Jara abandona la Minera tras un infructuoso paso
El exjugador de Real Murcia y FC Cartagena, Santi Jara, ha puesto fin a su etapa en la Deportiva Minera después de fichar el pasado invierno y no cumplir con las expectativas por culpa de las lesiones. El extremo derecho tan sólo pudo participar en cuatro encuentros, sumando 81 minutos en el conjunto de Segunda RFEF. El extécnico del cuadro minero fue uno de los precursores de su fichaje para aportar experiencia y calidad al costado diestro, pero los contratiempos físicos no le han permitido ser diferencial en la cuarta categoría.
