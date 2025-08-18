El extremo derecho, primer dolor de cabeza de Javi Rey en el FC Cartagena

Todo entrenador sueña con tener a toda su plantilla disponible en el primer día de la pretemporada, pero es algo utópico. Todos se conforman con tener el mayor número de efectivos cuanto antes para que se pueda llegar a la primera jornada liguera con garantías.

Javi Rey, en ese aspecto, puede estar contento porque ha podido trabajar con la mayor parte del plantel desde prácticamente el principio. Solo faltan dos retoques para dar por terminada la plantilla. Por un lado está el caso del lateral izquierdo. Aunque preocupa porque solo está Nacho Martínez, no lo ven desde las oficinas del Cartagonova como un problema por la calidad del lateral que ya tienen. La otra deficiencia en la plantilla, la del extremo derecho, sí que está provocando que Javi Rey haya tenido que pensar alternativas en el inicio de su andadura como máximo responsable del vestuario albinegro.

El único extremo diestro es Carlos Calderón. El jugador de banda firmó por el Cartagena procedente de la Cultural Leonesa. En su presentación reconoció que, además de lograr el ascenso tal como consiguió con el cuadro leonés, su objetivo es ser más regular y mejorar sus números. En los dos años en la Cultural anotó 1 gol y sumó cinco asistencias en los 62 encuentros. Este año lo ve como una revancha en el plano individual, pero lo cierto es que sigue recuperándose de una lesión. A la espera de que llegue su competencia directa, que para Manolo Sánchez Breis y su comisión deportiva es el principal objetivo en este momento, el que ha tenido que intervenir y buscar soluciones es el entrenador del cuadro portuario.

Kevin, Luismi y Nacho

Javi Rey ha tenido que poner en el puesto de extremo derecho a jugadores que en principio no deben jugar ahí. Sin embargo, llegado el caso de que vuelvan a aparecer los problemas, ya habrán tenido experiencia y minutos en ese perfil diestro. Javi Rey ha tenido que tirar de pizarra y de alternativas y las ha ido encontrando, o por lo menos probando, en estos encuentros amistosos. Tres jugadores que deben ser importantes, pero en otros puestos, han partido pegados a la banda derecha en los choques de preparación. Se trata de Kevin, Nacho y Luismi Redondo. Eso sí, siempre con la vocación de ir hacia dentro para potenciar sus virtudes, y también para liberar ese carril para el lateral derecho. Uno de los detalles que está dejando esta pretemporada es la importancia que están teniendo los carrileros y su influencia en el juego.

Mientras llega el último refuerzo del ataque, Javi Rey sigue demostrando que se ha ido haciendo un nombre dentro de los banquillos por su conocimiento en la táctica y en este primer problema ya ha mostrado soluciones.

Abonados gratis para el Carabela de Plata

Se acerca el tramo final de la pretemporada y, en el caso del FC Cartagena, significa que se acerca un año más la disputa de la Carabela de Plata. Este viernes 22 de agosto a las 21:00 se enfrentarán en el Estadio Cartagonova el conjunto portuario contra el Eldense en la quincuagésima tercera edición. Las entradas estarán a la venta en las próximas horas, pero ya se sabe que los aficionados que se han sacado su abono podrán disfrutar del encuentro de manera gratuita. Los precios para el público en general oscilan entre los 5 euros para infantil y los 12 euros para adulto en Tribuna. Por 10 euros se podrá ver el encuentro desde el resto del campo. Con este choque, el Cartagena pondrá punto y final a su pretemporada con el ojo ya puesto en el domingo 31 de agosto a las 19:00, donde iniciará la liga en el feudo del Antequera.