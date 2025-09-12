Una expulsión en el minuto 12 apaga al Hércules
Un fallo de Bolo pone en bandeja el gol para los andaluces
Nicolás Cabot
Una decisión del VAR en el minuto 12 determinó la derrota del Hércules, segunda de la temporada y primera en el Rico Pérez. El Algeciras se vio beneficiado por la Inocente expulsión de Rentero, que tocó el balón con la mano como último defensor ante el acoso de Obeng, jugada que tuvo que el colegiado vio en pantalla antes de mostrarle la tarjeta roja. A partir de ahí, el Hércules, sin soluciones ni brío, bajó los brazos mostrando un alarmante complejo de inferioridad que le condujo a la derrota. Esta se produjo merced a un gol de Mayorga en el minuto 60, tras un córner que cabeceó sin oposición. Esa acción llegó precedida de un insultante fallo de Bolo, que ya dejó en bandeja el gol a los andaluces.
El Hércules solo se animó con dos remates de cabeza de Jeremy y Slavy, insuficiente bagaje para un equipo muy falto de recursos ante la adversidad.
