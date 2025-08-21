El ex del Compos que entrenará a Neymar en Brasil
Juan Pablo Vojvoda, jugador de la 'esedé' en la temporada 2002/03, es el elegido por la directiva del Santos para ocupar el puesto de técnico
Pablo Martínez
Todo parece indicar que Juan Pablo Vojvoda será el próximo entrenador de Neymar Jr. en el Santos de Brasil. El técnico argentino sustituiría así a Cléber Xavier, el cual fue despedido tras una abultada derrota ante el Vasco da Gama (6-0), la peor en la historia del Peixe en el Brasileirao.
Como jugador, Vojvoda defendió la camiseta de la SD Compostela durante la temporada 2002/03, en la que el equipo compitió en Segunda División. El defensor llegó en calidad de cedido a la capital gallega desde el Newell's Old Boys de su país y se convirtió en una pieza clave para Luis Ángel Duque Mata, técnico picheleiro por entonces, completando 28 encuentros, todos ellos como titular. En aquella temporada, la esedé terminó en novena posición, pero descendió por motivos económicos.
Después de su breve paso por Santiago de Compostela, el cordobés permaneció en el fútbol nacional, representando al Algeciras CF, Cultural Leonesa y CD Baza. Finalmente, Vojvoda regresó a su país para jugar en el Tiro Federal y Sporting Belgrano, además de poner punto final a su carrera en las filas del Sarmiento.
Ahora, Vojvoda tomará el cargo de entrenador en Santos, decimoquinto clasificado de la Serie A brasileña, con el objetivo de eludir la zona de descenso, de la que le separan solamente dos puntos. El técnico argentino podrá contar con la estrella brasileña Neymar, que registra 6 goles y 3 asistencias en 19 partidos en la presente temporada. De esta forma, el astro brasilero contará en los banquillos con la ayuda de un ex del Compostela para salvar a su amado equipo de la caída.
- Nos equivocamos en llevar a Julián Álvarez al Atlético de Simeone
- Entra Mastantuono y se produce alineación indebida; Osasuna tiene 24 horas para impugnar
- Vía libre para Casadó: el Barça quiere 30 millones
- Flick empieza a enfadarse: mete prisa para las inscripciones
- Indignación en Osasuna con el arbitraje ante el Madrid: 'Juan Cruz tiene la pierna reventada
- La doble vara de medir de LaLiga con Valencia y Barça
- Muniesa: 'Qatar ya no es ir a retirarse, para los jóvenes es difícil decir que no a contratos potentes de cinco años
- Situación límite del Barça con el Spotify Camp Nou