Un espejo para el CD Tenerife: hablan los protagonistas del último ascenso a Segunda

A doce años de una gesta que marcó a toda una generación blanquiazul –especialmente a la Generación Z, nacida a partir del año 2000–, bien podría erigirse aquel periplo, el que restituyó al representativo en el fútbol profesional, como referencia ineludible para volver a lograrlo esta temporada.

Más allá del eco glorioso inherente a cualquier ascenso, aquel, en particular, contiene un espejo en el que reencontrarse. Fue la inolvidable plantilla de la temporada 2012/13 la que rescató al club de una travesía sombría, jalonada por dos descensos consecutivos –de Primera a Segunda en la 09/10 y de Segunda a Segunda B en la 10/11– y un ascenso fallido en la final del playoff en la 11/12, y la que consumó la tan necesaria reconquista desde la antigua Segunda B al fútbol profesional.

Esta vez, ni los rivales serán los mismos que en aquella temporada, ni siquiera la denominación de la categoría coincide ya, ni la fisonomía de la plantilla guarda similitud alguna, pero aquel Tenerife conserva paralelismos con el actual. También partió aquel equipo como indiscutible candidato al ascenso, también debió batirse en escenarios angostos –como vuelve a suceder este curso— y también la batuta técnica será la de Álvaro Cervera y Roberto Perera.

"El Tenerife siempre es favorito, yo creo que es el candidato número uno para subir" Sergio Aragoneses — Exfutbolista del CD Tenerife

Algunos todavía en activo, otros ya alejados de los terrenos de juego, los héroes de aquel ascenso de 2013 evocan hoy la gesta con la perspectiva que les otorga el tiempo. Y todos coinciden en que la clave no residió en un destello aislado, sino en la conjunción de factores humanos, técnicos y emocionales que metamorfosearon a un grupo en una familia.

«El grupo humano que teníamos fue espectacular», resume Aridane Santana, estandarte ofensivo de la 12/13 con sus 27 dianas. Alude, sobre todo, a la convivencia cotidiana, a esa exigencia asumida con naturalidad que terminó por plasmarse cada fin de semana y en cada campo.

"Álvaro Cervera es un entrenador que tiene las cosas muy claras, es el ideal para conseguir el ascenso" Luismi Loro — Exfutbolista del CD Tenerife

Una visión que refrenda el guardameta icodense Roberto Gutiérrez, por entonces uno de los canteranos que daba el salto. «Lo más importante fue la sinergia que se formó entre veteranos, chicos del filial y cuerpo técnico», verbaliza.

En la retina de aquel plantel que conquistó el ascenso en Hospitalet de Llobregat, el 2 de junio de 2013, permanece la figura de Álvaro Cervera. El paso del tiempo no ha hecho sino afianzar la certeza de que aquella promoción habría sido impensable sin un líder como él, sin su carácter

"La gran diferencia del Tenerife respecto a los demás clubes es el apoyo de su afición" Chechu Flores — Exfutbolista del CD Tenerife

«Desde pretemporada se veía un buen grupo, con las ideas muy claras. Álvaro sabía perfectamente lo que quería», recuerda el extremo Chechu Flores. Con un mensaje directo, a veces duro, que caló: «Una de las cosas que tiene Cervera es que es directo hacia la persona, te dice las cosas a la cara», expone Roberto.

Supo el técnico leer la categoría y transmitir su plan. El mediapunta Luismi Loro, autor del mítico gol de falta que hizo estallar al coliseo de la calle San Sebastián en la ida de la final contra el L’Hospitalet –resuelta con una victoria por 3-1 y decisiva tras el 1-0 en la vuelta–, define a Cervera como un «entrenador que tiene las cosas muy claras, sabe perfectamente a lo que quiere jugar, sabe lo que le puede pedir al club y sabe lo que le puede pedir a los jugadores». Y subraya que, incluso ahora, «es el entrenador ideal para conseguir el ascenso».

"Lo más importante para el ascenso fue la sinergia que se creó entre veteranos, chicos del filial y cuerpo técnico" Roberto Gutiérrez — Exfutbolista del CD Tenerife

Esa energía se trasladó a la grada. «La gran diferencia del Tenerife respecto a los demás clubes es el apoyo de la afición, y eso no se puede comprar en ningún mercado», recuerda Chechu. El desenlace, con el ascenso consumado, fue el broche a una campaña histórica. Hoy, con el Tenerife de nuevo en el punto de partida, los protagonistas de entonces envían un mensaje de optimismo.

«El Tenerife siempre es favorito, yo creo que es el candidato número uno para subir», dice el meta Sergio Aragoneses, titular en aquella etapa en Segunda División B, a lo que añade Chechu Flores que, si el vestuario logra mantener la unión y la afición vuelve a empujar, «el equipo lo tiene todo para conseguir el objetivo».