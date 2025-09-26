Eslava, jugador del Zamora CF: "Me gusta tener compañeros con nivel alto"

Tras una nueva semana con cita deportiva en jornada de miércoles, aunque fuese un partido benéfico, el Zamora CF está a las puertas de un nuevo partido de Liga ante la AD Mérida (domingo, 16.00 horas) en el que necesitan hacer bueno el punto logrado ante el Arenteiro el pasado domingo. Así lo admitió Javier Eslava quien también quiso dejar claro que hay más "necesidad que urgencias" en este momento, pero sí hay ganas de sumar un +3 en el Ruta de la Plata y poder terminar de despegar. "Es la jornada 5, así que urgencias, de momento, casi ninguna. Creo que defensivamente estamos trabajando muy bien, y nos falta tener más puntería", indicó el delantero rojiblanco quien abogó por la importancia de ser más fuertes en casa. "Aquí, en el Ruta, creo que debemos ser un equipo muy difícil y un dolor de cabeza para los que vengan a jugar. Y eso estamos haciendo desde la jornada 1 con el Celta hasta el partido contra el Lugo", añadió el futbolista quien también habló de los problemas que están encontrándose en los últimos metros, aunque no se ha transformado ni en obsesión ni en una mayor presión. "Al final eso va muchas veces por rachas. Pienso que lo que tenemos que buscar es generar más ocasiones y tener más puntería arriba, y estoy convencido que vendrá. Los jugadores que tenemos en la parte de arriba son determinantes y nos van a ayudar mucho de cara a final de temporada para marcar goles". A este respecto también quiso dejar patente que él ve una evolución en el equipo, que continúa en proceso de mejora, asimilando conceptos. "Estamos mejorando como grupo, pero después cada uno tiene que buscar su mejor nivel individual y eso sumará al equipo. Y de momento vamos mejor. Nos gustaría estar con más puntos, evidentemente. Pero bueno, eso lo podemos cambiar el domingo.

Eslava también tuvo palabras para su próximo rival, el Mérida, equipo que conoce a la perfección, aunque de su etapa solo siguen cinco jugadores. "Es una plantilla con muchas caras nuevas, parecido a lo que hay aquí. Un equipo que también hace las cosas muy bien. Es un club que ya lleva muchos años en Primera Federación y está haciendo una trayectoria muy buena. De momento no hemos hablado del rival, pero tengo entendido que tiene una buena proposición con balón, que presiona muy alto, que le gusta transitar. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ponerle problemas cuando tengamos nosotros el balón y cuando ellos nos quieran atacar, defender bien y que no nos causen problemas", aseguró el futbolista.

Por último, el delantero habló de la competencia que tienen ahora mismo arriba, y dejó claro que prefiere tener compañeros "con un nivel muy alto a tener compañeros que, a lo mejor, no me generan competencia. Creo que me va a hacer mejorar, me va a hacer crecer. Al final yo estoy agradecido al míster que piensa que tengo que jugar y mi objetivo es seguir en esa línea para seguir jugando los fines de semana. Y cuando no me toque jugar, agachar la cabeza, ser humilde y pensar que tengo que mejorar para que me ponga el domingo", concluyó a horas de un nuevo envite.

Vía: La Opinión de Zamora