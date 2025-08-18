Escuela de centrales

Escuela de verano, pero solo para centrales. El fútbol avanza y una de sus últimas tendencias es que los jugadores en formación puedan especializarse y trabajar exclusivamente los movimientos y facetas específicos de su propia demarcación. Un ejemplo exitoso ha sido el clínic organizado recientemente por el exfutbolista blanquiazul Borja Bethencourt –llegó a ser capitán del CD Tenerife B– y Héctor Oda, preparador físico en clubes tan dispares como Atlético de Madrid, Leganés o el mismo Tenerife. «Ha salido muy bien», coinciden.

La idea surge de haber visto en el representativo a futbolistas como Carlos Ruiz organizar jornadas de tecnificación por líneas. En el caso de Borja y Héctor, se decidieron a reunir en un enclave de lujo –el verde del Tenerife Top Training– jugadores de categorías comprendidas «entre el cadete autonómico y la División de Honor juvenil», con un tope de 18 años de edad y un denominador común: todos juegan de centrales. «Hablamos de futbolistas ya desarrollados y que vienen con conciencia clara sobre su propia demarcación».

«Antes solo existía el trabajo específico para los guardametas, pero esto es dar un paso más. Es irnos a lo que ya se hace en otros deportes, donde en natación se hacen sesiones solo para crol, mariposa o el estilo que sea. ¿Por qué no en fútbol? Creo que llenamos un vacío que había», sugiere Bethencourt, quien aporta al proceso sus conocimientos y su propia experiencia. Llegó a entrenar con el primer equipo del Tenerife, así que sabe bien lo que se demanda y exige en la élite.

«La primera edición del clínic ha salido muchísimo mejor de lo esperado. De hecho, ya tenemos peticiones para próximas ocasiones y también solicitudes para que llevemos esto mismo a otras demarcaciones. Quedamos muy contentos con el resultado y lo haremos más veces, por supuesto, aunque quizá nos vayamos a edades más tempranas», comentan los organizadores.

En cuanto a la elección de una determinada posición en el campo, empieza por explicar Borja que «hay futbolistas que van modulando sus demarcaciones, incluso variándolas». El mismo Bethencourt aterrizó en el Tenerife como mediapunta en cadetes, pero por ser fuerte a la hora de girar y por la contundencia, poco a poco se fue «yendo hacia detrás».

A los alumnos inscritos se les ha explicado cómo actuar para ser un central expeditivo, diligente y resolutivo. «Un jugador en esta posición tiene que ser agresivo y líder; un chico tímido quizá no se ajusta a lo que se requiere para cumplir. Cuando te desarrollas física y personalmente es cuando eliges o te eligen posición. Al final, se trata de jugar donde estés más cómodo y donde pueda complementar lo que ofrece mi personalidad».

En cuanto al desarrollo del clínic, «sirvió para insistir en los movimientos propios de un central». Se enfocaron en conceptos tácticos y técnicos «que algunos futbolistas tenían adquiridos y otros, no tanto». Así que trabajaron los duelos áereos, cómo tomar decisiones coherentes en muy poco tiempo, tapar intervalos en defensa, estudiar a los delanteros... «El fútbol ya no es como antes: ahora hay que estudiar minuciosamente a los rivales. Todo suma, todo influye. Cada vez hay más medios para estudiar a los oponentes y a ti mismo», aduce Borja. De hecho, a modo de anécdota revela que en Inglaterra incluso hay especialistas a los que se les paga por que analicen «clips» de determinadas actuaciones de un futbolista para que determine y analice «hasta qué punto vales para cada demarcación». La escuela para centrales abrió con las dudas y los nervios propios del estreno. Y cerró con la alegría de saber que los futbolistas del futuro se fueron felices. «Esa fue la mayor recompensa». Ya están pensando cuándo repetir.