Erik Ruiz, jugador del Zamora CF: "Arriba tenemos dinamita, los goles llegarán"

“El equipo se ha merecido tres puntos”. Esa fue la conclusión general del encuentro que el Zamora CF disputó este sábado ante el Celta B (0-0) y así lo trasladó públicamente uno de los protagonistas, Erik Ruiz, tras el encuentro tras recordar que en líneas generales fueron superiores a su rival celeste. “Así es el fútbol. A veces dominas mucho y tienes claras y las fallas, y otros días jugaremos peor y, con menos, ganaremos. Lo importante es que se ha visto un buen equipo, con las ideas muy claras, dominando a un buen rival que va a estar arriba, seguro. Hay que seguir porque esto es muy largo”.

En la misma dirección, el central rojiblanco admitió que lo único que les faltó fue materializar ese gol que acariciaron en múltiples ocasiones. “Te vas fastidiado porque era un partido de ganar. Todos queríamos empezar bien, con un +3 en casa, pero hay que quedarse con las sensaciones, que son muy positivas”. Además, recodó que “arriba tenemos mucha dinamita. Hay que seguir entrenando porque van a llegar los goles seguro”.

A título personal, Erik Ruiz comentó que se sintió cómodo con sus compañeros y resaltó que “atrás hemos estado bastante seguros y fiables. Siempre que dejemos la portería a cero será síntoma de que sumamos y hay que seguir trabajando para que sigan llegando”.