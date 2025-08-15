El equipo de Álvaro Cervera construye desde la victoria: 0-5 al Marino

El Tenerife resolvió con goles y sin contratiempos –solo unas molestias musculares de Nacho Gil– su tercer partido de preparación para la temporada 2025/2026. Después de enfrentarse dos veces a un rival de superior categoría, a una UD Las Palmas de Segunda División con una de cal y una de arena, el equipo blanquiazul redujo el nivel de exigencia en un ensayo ante un conjunto de Tercera, el Marino. El último test será un triangular con el Mensajero y el Atlético Paso en La Palma. Lo siguiente será la competición, el debut en Primera RFEF con tres puntos en juego en el campo del Guadalajara el domingo 31 de agosto.

Los ensayos vistos hasta ahora no terminan de anticipar los planes de Álvaro Cervera con vistas al inicio del curso. Pero precisamente se trata de eso, de que el entrenador exprima la puesta a punto para experimentar y repartir minutos. En el Antonio Domínguez recuperó el sistema 4-4-2 –en Gran Canaria cerró con cinco defensas– y optó por un bloque defensivo con pinta de titular, pero con algún matiz. Porque lo normal es que, como pasó ayer, Dani Martín sea el portero que lo juegue todo, o casi todo, y que por delante sean habituales futbolistas como David Rodríguez, Anthony Landázuri o José León –Manu Guill aclaró el jueves que no saldrá–. En el lateral izquierdo se supone que tendría ventaja Marc Mateu por su condición de veterano y su dominio del balón parado, pero Zoilo llegó para pelear por el puesto y en este partido tuvo su oportunidad desde el inicio. Una oportunidad que no dejó pasar. De ahí en adelante, sin Aitor Sanz –de baja por unas molestias musculares–, quedó vía libre para Calavera, que apunta a ser fijo. La sorpresa estuvo en Ulloa, un mediocentro sevillano fichado para el filial que está teniendo minutos con el primer equipo. Y en el frente de ataque, una de las múltiples combinaciones que podrá utilizar el entrenador, con Alassan –confirmado como integrante de la plantilla profesional–, Nacho Gil, Enric Gallego y Fran Sabina, que generó el gol del Trofeo Teide y marcó el único tanto blanquiazul en Las Palmas.

Tempranero tanto de Sabina

El canterano siguió en esa línea en el Antonio Domínguez. Y no quiso esperar. No se había cumplido el minuto 2 y Sabina ya había marcado. Subido a la ola de un enérgico arranque, el Tenerife cogió algo fría a la defensa marinista y se adelantó gracias a un preciso pase de Ander Zoilo y la definición de Fran ante la salida del portero.

El tempranero 0-1 hizo presagiar un festival anotador de los blanquiazules en Los Cristianos. Pero ese indicio se fue diluyendo poco a poco –acabaría confirmándose en la segunda mitad–. Y no por falta de perseverancia de los de Álvaro Cervera. Porque el Tenerife siguió insistiendo por el carril izquierdo, con la profundidad de Zoilo y el instinto de Sabina, que estuvo a punto de repetir en el minuto 4. Su remate, cazando el centro del lateral guipuzcoano, se estrelló en el larguero de la portería.

Tras este tramo de clara superioridad del conjunto de Primera RFEF, el Marino fue cogiéndole el pulso al partido y consiguió que el balón empezara a moverse en dos direcciones. Esa reacción de la escuadra dirigida por Cristian Castelo provocó un bloqueo en el medio. De camino a la media hora, el encuentro se trabó lejos de las áreas. El Tenerife no lograba sorprender en velocidad y estaba algo escaso de claridad en el último tercio. Nacho Gil y Alassan intervenían poco y Enric y Sabina habían quedado aislados. En cambio, en el otro extremo del campo, el Tenerife manejaba la situación sin sufrir. Recuperaba y trataba de elaborar desde atrás una y otra vez con el inconveniente de quedarse a medias. En esa dinámica, el Marino aprovechó para empezar a estirarse: Efrén activó a Dani con un centro lateral sin consecuencias (30’).

La lesión de Nacho Gil

Los blanquiazules notaron que debían apretar atrás sin dejar de buscar el segundo gol. En ese segundo propósito, los fueras de juego fueron una constante. Para colmo, el Tenerife tuvo el inconveniente de la lesión de Nacho Gil. El valenciano sintió unas molestias musculares en el muslo derecho y pidió el cambio, no sin antes probar suerte con un remate raso que detuvo David. En el minuto 39, Dani Fernández relevó a Nacho con poco margen para hacerse notar antes del tiempo de descanso.

Cervera utilizó la pausa para seguir con los cambios, en este caso, programados. Entraron Gabri, Álvaro, Agüero –estreno del central argentino– y Jesús de Miguel, y se sentaron Dani Martín, Landázuri, José León y Enric Gallego.

La segunda mitad

La reanudación dejó como primer plato una ocasión doble del Tenerife, protagonizada por De Miguel y Agüero. Un aviso de lo que estaba por venir para un Marino que no se acomplejó y afiló la presión para ir a por un empate que no llegó. Los locales aplicaron una presión más agresiva y arriesgaron, con el problema añadido de la apertura de espacios en su defensa, toda una invitación para un Tenerife que no dejó pasar la oportunidad. Por ejemplo, con un intento de vaselina de Sabina (50’) que no cogió la altura necesaria. O con un tiro raso del canterano que fue a parar al lateral de la red (54’).

Al borde de la hora de partido, Cervera dio paso a la siguiente tanda de sustituciones. Turno para César, MarcMateu, Juanjo, Fabricio, Maikel y Jeremy –cerca del final entró el debutante Cris Montes–. Castelo también repartió cargas de trabajo y ordenó rotaciones en su alineación. Y en ese proceso, el Marino salió perdiendo. O mejor dicho, fueron los sustitutos del Tenerife los que cogieron las riendas del encuentro, ya sin tanta oposición, obstáculos, coordinación ni energía del rival.

La goleada final

Bajo esa tendencia, las ocasiones de gol fueron encadenándose hasta el final. Y De Miguel sacó a relucir su oficio como goleador. En el minuto 62 firmó el 0-2, con técnica y sangre fría, desenvolviendo un regalo de Dani Fernández. Ocho minutos más tarde culminó una jugada cocinada en la cantera:pase de Dani Fernández a César y balón colgado del lateral para el 0-3. El ex del Castellón supo dónde debía situarse para empujar a la red.

Sin tener que emplearse a fondo y con un Marino ya descosido, tras una digna actuación y tramos interesantes de los locales, el Tenerife siguió alimentando su confianza a base de goles. El cuarto fue obra de Juanjo. Potencia y manejo de los espacios para irrumpir en el área, dejar atrás al guardameta marinista y marcar a placer.

Hubo tiempo para que Maikel Mesa también aportara el suyo. Lo había estado buscando, sin éxito, y lo consiguió con un penalti cometido sobre Marc Mateu. Claro. Sin discusión. El lagunero, especialista en los lanzamientos desde los once metros, engañó al arquero y redondeó la goleada en el 89’.