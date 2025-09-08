Enric, «emocionado y con la piel de gallina»

«Emocionado y con la piel de gallina». Así dejó el Heliodoro a Enric Gallego tras la jornada de su reencuentro feliz con la afición del representativo, que le demostró la estima y el afecto que tiene al ariete barcelonés, titular y goleador en el estreno en casa. Para el ex de Extremadura, Osasuna y Huesca, entre otros clubes, hay motivos para el optimismo, no para la complacencia.

«El equipo hizo un desgaste tremendo. Y estamos contentos por la gente, que se lo merece. Empezar así en el Estadio era uno de nuestros objetivos y por supuesto es muy importante para nosotros», precisó el autor del definitivo 3-0 ante el Mérida. La exhibición coral valió para «coger confianza», pero también para que Gallego volviese a ver portería muchos meses después.

Sea como fuere, Enric cree que aún hay que dar pasos adelante y mejorar las prestaciones colectivas. «Siempre se puede mejorar, pero sí, estamos muy contentos. En cuanto a mi participación, tuve la suerte de asistir a Jesús (De Miguel) y luego hacer un gol; para el delantero, eso te da la vida y te estimula a seguir adelante. Los jugadores de nuestra posición vivimos de eso», añadió el jugador del CD Tenerife.

Gallego devolvió al otro héroe de la noche los elogios recibidos en la sala de prensa. En apenas unas pocas jornadas, ya se entienden a la perfección y forman una dupla que infunde respeto a los contrincantes. «Es un jugadorazo como ya demostró en su etapa en el Castellón», dijo de su compañero en el ataque. «Es verdad que nos complementamos muy bien. El primer partido que jugamos juntos fue en La Orotava [en la final del Trofeo Teide] y ahí ya hicimos un buen tándem», recordó. Pese a las dudas iniciales de Cervera, parece que este dueto ha venido para quedarse.

"Con humildad y los pies en el suelo"

«Ahora, hay que seguir. Las victorias hay que celebrarlas, pero tenemos que seguir con humildad y los pies en el suelo», dice el 18 blanquiazul, consciente de que habrá momentos de dificultad y rivales que presenten más complicaciones. De momento, el inicio liguero está siendo el soñado por todos. También para él, que apostó por renovar por el representativo y está confirmando que hizo bien al quedarse: «Yo me encuentro bien físicamente. El año pasado ya acabé con buenas sensaciones aunque el descenso nos fastidió a todos. Fue un final de temporada complicado, sobre todo para la afición. Pero ya en la pretemporada se vio que habíamos pasado página, la impresión general era buena y el míster nos cuida mucho», relató el atacante catalán, quien además dejó una confidencia en su relato.

«Álvaro un poquito más a mí y a algún otro», dijo en una velada alusión al trato que dispensa a Aitor y a él, llamados a ser líderes en este aterrizaje en la Primera RFEF, donde el tránsito del club debe ser efímero. Mientras se cocina el ascenso, el objetivo es disfrutar del domingo. Y de noches como la del sábado: «Me puso la piel de gallina. A la afición solo puedo darle las gracias por el cariño que recibo».