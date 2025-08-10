Algo no encaja en el CD Tenerife: nombres propios, diagnóstico y las posibles soluciones

Las piezas no encajan en el puzle de Cervera y las dudas que arroja la confección del plantel -alimentadas por el discurso del propio entrenador- suscitan una preocupación latente en el entorno del CD Tenerife a tres semanas de empezar la liga. Optimismo e ilusión estaban siendo las únicas notas predominantes durante todo el verano blanquiazul. Hasta que el entrenador habló. Ya lo ha hecho dos veces y en ambas ocasiones con claridad meridiana. Pide refuerzos. Dicho de otro modo: con lo que hay, no le da. “Porque no nos van a exigir solo que compitamos; sino que estemos muy muy arriba, desde el principio”, explica.

Los mensajes desde el banquillo denotan desasosiego. Cervera ya emitió un primer aviso tras la final del Trofeo Teide, que se saldó con buenas sensaciones y un alegrón por la forma de ganarle a Las Palmas (primero con el empate sobre la bocina con el gol del canterano Sabina y luego con la tanda de penaltis, de la que salió héroe De Vuyst). No obstante, su contundencia en el verbo fue todavía mayor tras el sofoco doble -por la derrota y las altísimas temperaturas- del sábado pasado en Gran Canaria.

La inquietud no es tanto por el partido, que también; sino sobre todo por lo que puede leerse entre líneas del mensaje revelador de Cervera. Si tras la prueba uno contra Las Palmas explicó que solo habían jugado aquellos futbolistas “que estaban en condiciones de hacerlo” (primer aviso a navegantes), hace tres días en Barranco Seco fue todavía más frontal en su mensaje. “Hacen falta jugadores de empaque, con experiencia en la categoría”.

No hace falta un máster en Traducción e Interpretación para deducir que a Cervera no le entusiasman algunos de los refuerzos firmados desde la dirección deportiva. O desde más arriba. Sus declaraciones apenas dejan lugar a la duda. Pide mayor experiencia y una fiabilidad probada en la categoría porque no la tienen algunos de los que ya han venido. Facundo Agüero procede de Colombia, no se ha estrenado aún en Europa a sus 30 años y el técnico admite que no le conoce; Balde Jr. vino del equipo primavera de la Lazio y sin que las referencias recabadas por Roberto Perera fuesen concluyentes para determinar si era aquello que quería el cuadro técnico para su posición en el campo y Fabricio Assís viene de haber jugado los dos últimos años en Segunda RFEF (Tenerife B y Unión Sur Yaiza). Son estos tres los que no tienen recorrido alguno en Primera RFEF. Tampoco lo tiene Álvaro González, aunque entre 2008 y 2010 sí conoció la extinta Segunda B y de su gran experiencia -hasta en tres países diferentes- se espera lo mejor.

El entrenador receta cirugía en el plantel para conseguir mayor consistencia. Es lo que cuenta en las entrañas del club ante todo aquel que quiera escucharle. Ahora, ya lo dicho también ante los medios. En dos palabras: empaque y veteranía.

Entre las palabras de Cervera y las decisiones de Guill parece adivinarse una primera grieta. Puede subsanarse ahora, que todavía hay tiempo. En las conversaciones privadas entre las partes, el técnico no hace sino insistir en la conveniencia de que le traigan un centrocampista más. Señal elocuente de que no le vale solo con los que tiene en nómina: Aitor Sanz, Calavera, Juanjo Sánchez y Fabricio, del que rehusó opinar cuando se le preguntó directamente por él y por Balde el pasado sábado tras el 3-1 frente a Las Palmas. “No voy a ponerme a evaluarlos uno a uno”, fue la esquiva respuesta del entrenador, que no quiere hacer sangre.

Interrogantes

Pero el sábado en Barranco Seco hubo más mensajes llamativos. Dijo Cervera que en estas semanas previas al arranque de la competición toca asumir que el club quiera “probar” a determinados jugadores. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes están examinándose en pretemporada? ¿Existe la posibilidad real de que salga alguno de los que han firmado este mismo verano? Y la pregunta para la que aún nadie halla respuesta: ¿Cómo es posible que se copasen todas las plazas sénior sin esperar a los descartes de Segunda y a esos jugadores con empaque que demanda el míster? Aquí es donde las posibles respuestas que aciertan a dar en las oficinas del Heliodoro resultan contradictorias y, en ocasiones, un tanto confusas.

Todas las fuentes consultadas por EL DÍA niegan que haya sido un error de previsión o de cálculo por parte de Manu Guill. “Impensable”, coinciden. Resulta difícil creer que un profesional como él se ponga a firmar sin tener en cuenta que existe un límite y que, como ya enunció Felipe, existía la voluntad inequívoca de esperar por los futbolistas más codiciados del mercado: aquellos que finalmente no encuentren acomodo en Segunda. Entonces, ¿qué ha pasado? Nadie se atreve a señalar a despachos más altos que el de Guill, pero sí asumen que ha habido determinadas apuestas de club. Entiéndase, de la propiedad. Una de ellas es Fabricio, pero no la única.

Las claves

La influencia del consejo en la dirección deportiva no es nueva. De hecho, ya ocurrió en enero pasado que fue Rayco García quien se ocupó personalmente de pilotar las gestiones por Landázuri. Salió bien. Y también participó de la gestión con Cristovinho (agente de Jonathan Viera) para traer al pack Fabio+Gabri Palmero, si bien ninguon de los dos satisfizo plenamente las voluntades del míster. Es en esta vertiente -la participación de la propiedad con fichajes fuera de guion- donde algunas fuentes sitúan el origen del excedente en nómina, pues el Tenerife está con 21 jugadores sénior (18 si se prescinde de Dauda, Javi Alonso y Jorge Padilla) y tendrá que sacar a dos o tres si quiere acometer algún una cirugía profunda al plantel, como así requiere Cervera. Eso, o tirar de fichajes sub 23.

El problema es de marca mayor, pero hay margen temporal para resolver este sudoku. Lo que sí queda claro después de tres amistosos (incluido el partidillo en Geneto contra el B) es que el míster no se va a andar con chiquitas en esta ocasión. Ya dejó pasar el año pasado que le prometiesen un delantero en el mercado de invierno y que tuviera que conformarse con la inscripción del canterano Jorge Padilla, en quien no cree. Exhibió entonces insistencia en reclutar a un hombre del perfil de Jairo Izquierdo y tuvo que contentarse con un defensa venido para una demarcación distinta, que fue Landázuri y funcionó finalmente muy bien, validando la apuesta de Rayco por el ecuatoriano, pero no para el costado que el entrenador pedía abrochar para alimentar las opciones competitivas del equipo. Pero es que después también aceptó el entrenador que le sugirieran desde arriba que pusiera a Gabri Palmero en Cartagena, presuntamente con el pretexto de que iban a traspasarlo al extranjero. No fue así y no salió entonces, sino mucho después, pero cedido al Unionistas.

Llegados a este punto, hay un mensaje en una entrevista pretérita al entrenador -data de una etapa muy anterior- y donde resume perfectamente su principal temor ante el nacimiento de cualquier proyecto de élite. “Cuando muchos opinan, malo”. En el club blanquiazul hay multiplicidad de altos cargos relacionados de forma directa con la labor de reconstrucción del plantel y no parece que sea la del míster la que más alto se escucha.

La última Junta General de Accionistas y el triunfo aplastante del actual consejo parecía haber traído al tinerfeñismo un tiempo nuevo. La presidencia de Felipe Miñambres ha traído consigo un barniz de cercanía, diligencia y novedad que la afición ha acogido con los brazos abiertos (11.000 abonados). Nadie discute su valía y su dedicación, en cuerpo y alma. El clima parece idílico para construir un proyecto brillante, pero el primer callo es esta divergencia. Que no es menor, ni anecdótica. A tres semanas de comenzar, el entrenador levanta la mano y avisa. Lo que ve, no le gusta. Lo que hay, no le basta. Toca restañar diferencias y conciliar voluntades.