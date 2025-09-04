El Eldense no prioriza la llegada de un delantero en paro

En las oficinas del Eldense dan por cerrado su mercado de fichajes, tanto por la clausura de la ventana del pasado 1 de septiembre como en el apartado de contratar futbolistas en el paro. Siempre y cuando no aparezca una oportunidad que mejore considerablemente lo existente en plantilla y encaje en el plano económico, la dirección deportiva azulgrana no priorizará la llegada de ningún futbolista más. Tampoco en la posición del delantero centro, que cuenta con Dioni como único especialista tras la lesión de larga duración de Israel Salazar.

La plantilla está cerrada, salvo que se cumplan los requisitos citados anteriormente, con 22 fichas federativas (sin contar a Salazar), cinco de ellas sub-23 y las 17 restantes mayores de 23 años. Con la última incorporación de Carlos Jiménez, procedente de Arabia Saudí con capacidad para actuar de defensa central y de pivote, desde el Deportivo consideran que el vestuario con el que Javi Cabello buscará regresar al fútbol profesional está completo, con posiciones dobladas en cada posición.

Sin embargo, desde la entidad no esconden que se trata de una decisión condicionada por la respuesta del equipo en las próximas jornadas. Si los resultados no llegan y los de Cabello no carburan, sí que se podría acelerar en la contratación de algún delantero que sea agente libre (es decir, que no tenga contrato con cualquier otro club).

Quintana, la alternativa

Nacho Quintana partió en Sabadell del costado izquierdo, pero también se cuenta con él como una alternativa al delantero centro. Será el propio Quintana junto a Dioni el encargado de sostener la faceta goleadora... al menos hasta el próximo 1 de enero, cuando quede abierta la ventana de fichajes invernal.