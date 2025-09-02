El Eldense pierde a Borja Calvo para los próximos tres meses
El mediapunta de Benidorm tiene una rotura de grado 3 en el aductor medio de su pierna izquierda
Kike Calabuig
Tras el revés que supuso la lesión de Israel Salazar durante la pretemporada, el Eldense ha recibido el segundo traspié en forma de problemas físicos. En el último entrenamiento previo a la visita al Sabadell del último fin de semana, Borja Calvo sufrió unas molestias y tras someterse a las pruebas médicas, el tiempo estimado de baja ofrecido por el club es de tres meses.
Tras los exámenes realizados en el Hospital IMED Elche, bajo la supervisión del doctor César M. Quesada, responsable de los servicios médicos del Eldense, a Borja Calvo se ha diagnosticado una rotura grado 3 del aductor medio de su pierna izquierda. No requerirá ninguna intervención quirúrgica y el plazo dado por el club es de tres meses.
Víctor Lafuente, en la rueda de prensa ofrecida para hacer una valoración del mercado, ha sido preguntado por la lesión de Borja Calvo y ha comentado lo siguiente. "Es una pena, fue el día previo al día previo a Sabadell. Está afectado porque estaba haciendo una gran pretemporada. El tiempo estimado será en torno a tres meses. Para nosotros es un jugador muy versátil".
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario