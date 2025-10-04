Al Eldense se le escapan dos puntos en el descuento

El Eldense quería resetear por la vía rápida el traspié de la semana pasada en Tarragona, donde cayó goleado ante el Nàstic, y recibía este sábado en el Nuevo Pepico Amat la visita de un Juventud Torremolinos que llegaba al envite con buenos resultados, pese a los problemas internos de pagos acaecidos en el arranque de la temporada.

El partido empezó nublado para los locales, ya que el conjunto malacitano le supo meter mano rápidamente, consumando las primeras aproximaciones sobre el área de Ramón Vila, que ya intervino en un par de avisos. Al tercero, el conjunto de Antonio Calderón encontró la vía hacia el gol, en una acción cándida por parte de la defensa local y varios rechaces, donde el cuero suelto cayó a pies de Héctor, suponiendo el 0-1.

Zarpazo visitante y caraja local, en un arranque que no estaba previsto en el guion. La reacción del Eldense no se hizo esperar en exceso, llegando antes de la media hora. En una acción por banda izquierda, la asistencia de David Ruiz al área la transformaba de primeras Nacho Quintana al batir a Javi Cuenca.

El Eldense gozó de una nueva ocasión en un cabezazo en el segundo palo de Clemente que evitó una buena mano de Javi Cuenca. En el añadido del primer tiempo se volvió a evidenciar que en defensa los azulgranas son un manojo de nervios, tras otro balón consumado en el área de Ramón Vila que Camacho ejecutó a gol tras golpear en el larguero.

Fidel y el descuento

La falta de contundencia atrás llevó al Eldense a pagar con desventaja el resultado el descanso. Si bien por momentos los de Javi Cabello daban coletazos arriba, mostraban poca efectividad. Dioni, incorporado al terreno de juego tras el descanso, hizo sacar a Cuenca una mano que con la colaboración del larguero evitó el gol.

El empate lo acabaría colocando el Eldense en otra muestra de fragilidad defensiva, esta vez visitante, que aprovechó Fidel para superar a Cuenca. La inercia del encuentro no decantaba este a favor de ninguno de los contendientes, pues aunque el Juventud de Torremolinos en ocasiones no dudaba en ir arriba, el Eldense parecía tener el encuentro controlado, especialmente tras una pena máxima ejecutada por Fidel, para su doblete personal, a un cuarto de hora de la conclusión.

Además, los deportivistas llegaron a tener el cuarto en otra intervención de Javi Cuenca, de nuevo vital para llevar con opciones de puntuar al descuento al equipo visitante. En ese añadido, la defensa local volvió a presentar grietas y de un centro lateral, el testarazo en el interior del área de Pito Camacho supuso el empate a tres final, en otro amargo tiempo de descuento para los intereses del Eldense. Dos puntos que vuelan a última hora del Nuevo Pepico Amat ante un ambicioso Juventud de Torremolinos, que pese a sus problemas internos, presentó muy buena imagen en el feudo de un recién descendido y candidato al ascenso.

Ficha del partido ELDENSE: Ramón Vila, Smand, Dumic (Dioni, 46’), Arnau Gaixas (Serradell, 46’), David Ruiz, Rober Ibáñez (Rafa Núñez, 77’), Guille Macho, Clemente (Ibarrondo, 68’), Fidel, Marcos Bustillo y Nacho Quintana. JUVENTUD TORREMOLINOS: Javi Cuenca, Rafa Roldán (Pito Camacho, 86’), Héctor, Mérida (Climent, 64’), Dani Fernández, Camacho, Christian, Cristóbal (Escardó, 75’), Fran Gallego (Alonso, 64’), Iban Ribeiro y Peque Polo (Larry, 75’). GOLES: 0-1 (12’) Hector. 1-1 (24’) Nacho Quintana. 1-2 (45’+6’) Camacho. 2-2 (56’) Fidel. 3-2 (74’) Fidel, de penalti. 3-3 (90’+5’) Pito Camacho. ÁRBITRO: Ramo Andrés (comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla por los locales a Fidel y por los visitantes a Fran Gallego, Javi Cuenca y Héctor. ESTADIO: Nuevo Pepico Amat, ante 3.260 espectadores.

Vía: Información