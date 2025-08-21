El Eldense incorpora al portero Pablo Valencia

El Eldense sigue con su puesta a punto de cara a la temporada 25/26 y para ello ha cerrado su 17ª incorporación de este mercado estival. Tras oficializar el fichaje de Ramón Vila, el conjunto azulgrana ha sumado a la plantilla a otro portero, Pablo Valencia. El guardameta ha llegado a un acuerdo con la entidad y defenderá la portería del decano de la provincia de Alicante hasta el 30 de junio de 2026.

Con la incorporación de Pablo Valencia, el Eldense se hace con los servicios de un portero capaz de dominar el juego aéreo y de transmitir seguridad en los balones disputados en el área gracias a sus 188 centímetros de altura. Durante su carrera en el mundo del fútbol ha destacado por su buena colocación bajo palos, resolviendo con solvencia situaciones de remates cercanos.

Su golpeo de balón es preciso, por lo que Javi Cabello contará con un buen activo para arrancar las jugadas desde atrás. La agilidad y los reflejos le han convertido en un portero capaz de realizar intervenciones de mérito en acciones de uno contra uno. A sus 24 años ha demostrado disciplina y mentalidad competitiva, por lo que se convierte en un portero en crecimiento con un gran margen de desarrollo.

Arrancó su carrera en el Osasuna, donde fue creciendo hasta llegar al segundo equipo. Una vez en el filial, la UD Mutilvera se hizo con sus servicios mediante una cesión, donde acumuló experiencia y minutos en la antigua Segunda B. De vuelta en el filial del Osasuna, Valencia disputó ocho encuentros en la 21/22, 22 en la 22/23, 12 en la 23/24 y 22 en la 24/25. Ha sido un habitual en las convocatorias del primer equipo, incluida la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid.