El Eldense incluyó una cláusula 'anti CD Tenerife' en el contrato de Simo

Uno de los grandes culebrones del verano blanquiazul parecía haber tocado a su fin con el fichaje del pretendido Simo Bouzaidi por el Marítimo de Portugal. Hasta que ayer, para sorpresa de todos, el futbolista en cuestión reveló que el Eldense le había incrustado una cláusula anti Tenerife en su contrato. Según se desprende de las declaraciones del propio extremo, las malas relaciones de la actual directiva de los alicantinos con Manu Guill está detrás de todas las trabas que pusieron para que pudiera arribar al representativo.

«Mi anterior club me puso muy difícil la salida. De hecho, estoy aquí en Portugal con una cláusula de que no puedo ir al Tenerife. No sé bien el porqué, ni el motivo del rechazo de mi exclub hacia el Tenerife, pero ya me es indiferente. Solo quiero ser feliz y disfrutar del fútbol, que es lo que llevo haciendo toda mi vida menos el año pasado», apuntó Simo, quien ha debutado a lo grande en Funchal con un gran gol en su estreno.

«Ha sido un verano complicado, tanto a nivel personal como profesional. Afortunadamente, todo se ha puesto en su sitio», celebró. Eso sí, quiso enviar algún recado a la directiva del Eldense. «Cuando uno escucha comentarios o informaciones falsas, obviamente eso llega a molestar. Pero ahora estoy feliz porque todo se ha puesto en su sitio y todo ha tenido una solución», reiteró.

«La situación que he vivido forma parte del fútbol y ya no se puede modificar de ninguna manera. Sí que me llegó a cabrear, pero ahora mi objetivo es volver a ser el Simo de siempre. En el Córdoba me dieron la oportunidad y me abrieron las puertas de poder demostrar lo que soy capaz;y ahora se dan las condiciones para repetir esas buenas sensaciones», aseveró. Bouzaidi, además, reveló que el Tenerife fue siempre su primera opción. En este sentido, sus manifestaciones contrastan con las de Manu Guill, quien dio su particular visión del interés blanquiazul en una reciente rueda de prensa:«Hablamos con Simo hace dos meses y no hemos vuelto a hablar, no es verdad lo que sale», apuntó el director deportivo.

Declaraciones

El protagonista de la frustrada operación ofrece este punto de vista: «Yo prioricé desde el primer momento al Tenerife. Es verdad que ha descendido, pero es un histórico del fútbol español y un sitio adonde todo el mundo le gustaría ir:gran estadio, masa social, potencial... Rechacé a otros porque veía al Tenerife bastante interesado en mí, y al final eso fue lo que me llamaba la atención de poder ir y aportar al ascenso que buscan. Estoy convencido de que, tarde o temprano, es un club que va a volver a Primera. Me parece uno de los clubes más top de España».

«Los primeros contactos fueron cuando acabó la temporada pasada. Mi agente me preguntó si estaría dispuesto a bajar a Primera RFEF al Tenerife, si estaría interesado. Las dudas duraron muy poco. Luismi Cruz y Diarra me hablaron muy de la Isla y decidí darle prioridad a esa posibilidad, que finalmente no se dio por diferentes motivos y circunstancias. A lo mejor en un futuro sí se puede dar;les deseo la mejor de las suertes», agregó en su relato.

Para explicar por qué nunca se produjo su fichaje, respondió lo siguiente:«Mi club se enteró de que el Tenerife me quería y, no sé por qué, pero parece que hay un problema personal con ese club. Como también lo tienen con otros». El Tenerife no quiso llamar al Eldense por temas personales entre directivos, sostiene el futbolista. Además, confirma que el Eldense ponía un precio distinto según quién fuese el comprador.