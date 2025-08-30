El Eldense estrena la temporada con empate (0-0)

Tras una pretemporada con más nubes que claros por parte del Eldense, llegaba el turno de la puesta en escena en el regreso a Primera RFEF. Después de un par de años en el fútbol profesional, el nuevo proyecto de Javi Cabello debutaba en la Nova Creu Alta ante el Sabadell. El arranque del encuentro pareció encararlo mejor el equipo alicantino, pues fue quien puso más énfasis en buscar área rival.

El primer aviso llegó en pies de Guille Macho, pero se topó con la defensa local al igual que Nacho Quintana a pase de David Ruiz. Lo seguía probando el Eldense incluso a balón parado antes de la primera media hora, pero Arnau Gaixas tampoco encontraba portería. Tras los primeros treinta minutos empezó a replicar el Sabadell y una parada providencial de Ramón Vila salvaba los muebles para los visitantes. Igualdad durante la primera mitad donde el Eldense puso buena cara de salida al encuentro y el Sabadell en el cuarto de hora final, obligaba a Ramón Vila a un par de intervenciones.

Tras el descanso el Sabadell ejerció el papel de salida que el Eldense había tenido en el primer periodo y buscó portería de Vila. Gozó Escudero para los catalanes de las primeras ejecuciones en área y la más clara, al cuarto de hora la tuvo Urri quien hizo sacar a Ramón Vila un balón que entraba en la portería. No encontraba esta vez el Eldense ideas frescas a la hora de ir arriba en busca de área local, siendo el Sabadell quien ejercía jugando el casa el rol de ser algo más ambicioso a la hora de echar por tierra el empate inicial.

Los locales volvían a poner algo más de intensidad al encuentro, con más posesión de balón a la que el Eldense atrás no iba a concederle excesiva importancia. El conjunto visitante buscaba con el paso de los minutos algún error del Sabadell. Sin mucho peligro en el tramo final el Eldense acabó sosteniendo un punto a domicilio con el que arrancar la temporada en positivo antes de debutar el próximo sábado en el Pepico Amat ante el filial del Villarreal.