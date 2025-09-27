El Eldense se diluye en Tarragona

El Eldense dimitió en el campo del Gimnàstic, al que tuvo con la soga al cuello, y acabó pagando un alto peaje en forma de derrota. El conjunto del Vinalopó buscaba hurgar en la herida de un Gimnàstic en horas bajas y con el técnico César Sampedro en entredicho durante la semana, lo que hacía del encuentro para los locales de urgencia y necesidad ante un Eldense que quería sacar tajada de ello.

Se asentó de arranque muy bien el Eldense, con presión y juego entre líneas, donde Bustillo y Guille Macho ahogaban la salida de juego de un Gimnèstic nada cómodo durante los primeros compases del encuentro. Los de Javi Cabello mandaban en tierras tarraconenses y con ello buscaron, eso sí sin acierto, área local.

Poco a poco el Gimnàstic entró en juego, si bien evidenció problemas arriba ante un Eldense que ganaba la partida en zona defensiva y, de vez en cuando, intentaba ir arriba. Pese a todo ello, la primera media hora fue huérfana de ocasiones de gol entre posesiones estériles en mayor parte de los alicantinos.

A diez minutos para el descanso, el Gimnàstic, que pasaba por su mejor momento, probó desde la frontal en un remate que Jardí mandaba alto. Para poner la guinda al primer tiempo, David Ruiz soltó un golpeo desde la frontal con el exterior de bella factura que cerca estuvo de convertir en el 0-1.

De dominar a goleado

En la segunda mitad el Eldense dispuso de la primera a los diez minutos, tras una dejada de Fidel que Guille Macho de primeras mandó arriba. Dominaba de forma abrumadora el Eldense a un Gimnàstic que no era capaz de tener posesión y que sin embargo cuando peor estaba, contra las cuerdas y en manos del Eldense, azotó a los alicantinos con un gol de bandera de Baselga, quien desde la frontal y a la escuadra, ejecutaba a los visitantes. Cosas del fútbol.

El Eldense se veía condenado a caer con lo mínimo de un Gimnàstic hasta ese momento plano y romo, pero que se creció con el gol y con los cambios para meter el segundo, obra de Juanda a los dos minutos de salir al campo, al recibir un esférico y fusilar desde dentro del área a Ramón Vila.

Cayó en barrena el Eldense, que desapareció del encuentro y que tras una revisión del árbitro, consumaba un penalti de Bustillo sobre Juanda. Jardí ejecutaba este y ponía punto final al descalabro alicantino. Los de Javi Cabello pudieron encajar el cuarto en un golpeo abajo de Almpanis al que respondió bien Ramón Vila y el encuentro bajó la persiana en la primera derrota azulgrana del curso.

Ficha del partido NÀSTIC: Dani Rebollo, David Alba, Óscar Sanz (Pau Martínez, 59’), Santos, Álvaro (Kaptoum, 59’), Baselga (Juanda, 67’), Jaume Jardí, Almpanis, César Morgado, Montalvo (Mangel, 59’) y Cedric (Jiménez, 79’). ELDENSE: Ramón Vila, Smand (Hamza Bellari, 79’) Dumic, Arnau Gaixas, Bustillo (Jesés Clemente, 86), David Ruiz, Ibarrondo, Guille Macho (Rober Ibañez, 70’), Fidel (Rafa Núñez, 79’), Dioni y Nacho Quintana (Manu Molina, 70’). GOLES: 1-0 (63’) Baselga. 2-0 (69’) Juanda. 3-0 (73’) Jaume Jardí, de penalti. ÁRBITRO: David Cambronero (comité castellano manchego). Amonestó por los locales a Óscar Sanz y Montalvo y por los visitantes a Guille Macho y Bustillo. ESTADIO: Nou Estadi Costa Daurada.

