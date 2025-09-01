El Eldense consigue la cesión de Rafa Núñez

Rafa Núñez, salvo sorpresa de último momento, saldrá en estas últimas horas del Elche. El jugador internacional con la República Dominicana no cuenta para Eder Sarabia y saldrá cedido al Eldense, donde competirá en Primera RFEF en el conjunto de Javi Cabello. El acuerdo se ha cerrado a lo largo de la tarde, una vez la opción del Ceuta se le ha caído al futbolista franjiverde.

A estas horas, la llegada de Rafa Núñez al Deportivo está pendiente de la firma. Durante la mañana, el Ceuta de Segunda División española y varios clubes de Primera y Segunda en Portugal son los que más han pujado por sus servicios, pendientes de la decisión final del canterano franjiverde. Sin embargo, en las últimas horas, al caerse la opción de Adam Boayar, el Eldense ha entrado con fuerza para hacerse con los servicios del dominicano.

Rafa Núñez ha completado la pretemporada con la primera plantilla del Elche. Desde hace dos semanas, se le busca salida desde las oficinas del Martínez Valero. Han existido múltiples ofrecimientos, principalmente en Primera RFEF (entre los que no figuraba el del Deportivo). Pese a no estar en la parrilla de salida, los contactos con el Deportivo se han iniciado a lo largo de la tarde por las urgencias de ambas partes... con final feliz para todos.

El extremo, que jugó los Juego Olímpicos de París, ya salió cedido la segunda mitad de la pasada campaña al Cartagena. Disputó un total de 14 partidos en Segunda, en los que marcó un gol y dio una asistencia. Ahora, llega al conjunto de Elda con 23 años con la intención de aportar en la carrera deportivista por volver al fútbol profesional esta misma temporada.