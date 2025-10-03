El Eldense apela a su fortaleza como local para reponerse de su primer revés

El Eldense afronta este sábado (16.15 horas) un partido importante en clave anímica ante el Juventud Torremolinos después de la dura derrota sufrida ante el Gimnàstic en Tarragona (3-0) en la jornada anterior.

La primera derrota azulgrana en el grupo 2 de Primera Federación no tuvo graves consecuencias en la clasificación dado que el Eldense está a un punto del líder y tiene los mismos que tres equipos de promoción de ascenso.

Para preparar la cita con el Juventud Torremolinos, equipo que cuenta con tres puntos menos que los alicantinos, la plantilla azulgrana ha tenido que desplazarse a Mutxamel para entrenar por las tareas de resiembra de su campo habitual de entrenamiento en Elda. Pese a ello, el Eldense es consciente de la importancia que tiene el choque con el Juventud Torremolinos al disputarlo después de una severa derrota como la que sufrió en Tarragona

Sin embargo, el conjunto azulgrana apela a su fortaleza como local, con dos victorias en dos partidos, para volver a ganar en el Nuevo Pepico Amat y mantenerse en las posiciones de cabeza del grupo 2 de Primera Federación.

El Eldense podría alinear a Ramón Vila, Jesús Clemente, Dario Dumic, Floris Smand, Arnau Gaixas, David Ruiz, Marcos Bustillo o Guille Macho, Ibarrondo, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.

Vía: Información