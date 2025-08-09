El Elche consigue la revancha y se lleva el Festa d'Elx

El Elche levanta su primer Festa d'Elx después de siete años. Un gol de Febas tras una magnífica combinación entre Germán Valera, Rodri Mendoza y el centrocampista catalán ha sido suficiente para que los ilicitanos se desquiten de la derrota en el Rico Pérez. Sin mucho fútbol y con gran tensión sobre el verde, el Hércules cae en su quinto partido de preparación. Fin a los ensayos por parte de la franja.

Amistoso con tintes de partido oficial. Elche y Hércules se volvían a ver las caras 17 días después de haberlo hecho en el Rico Pérez con triunfo blanquiazul por 2 a 0. Los ilicitanos afrontaban el Festa d’Elx con ganas de volver a brindar un triunfo a su afición siete años después y con la mirada ya puesta en el duelo ante el Betis del próximo día 18. Por su parte el Hércules se presentaba en el Martínez Valero con la ilusión de prolongar otro partido más las buenas sensaciones y la ilusión.

Plantaron un once de gala ambos entrenadores, con la novedad de Nordin por parte de los locales. El conjunto con más presencia en los primeros compases fue el de Primera División y prueba de ello las ocasiones de peligro. La primera fue en botas de Germán Valera y Carlos Abad la desbarató con una gran parada. Fruto de la intensidad propia de un derbi, la primera polémica tardó en llegar 10 minutos con una entrada por detrás de Sotillos a Bigas.

La batuta del partido

Cogió la batuta del partido Aleix Febas y el partido bailaba al ritmo del catalán. Dominio local y el Hércules se conformaba con algunas llegadas de Soldevila y Colomina. Pidió Torrecilla intensidad a los suyos, inferiores sobre el verde, pero con 0-0 en el marcador. Se quedaron con la miel en los labios los locales en el 39, cuando primero lo probó Petrot y seguidamente Mendoza. Rentero y Abad salvaron la papeleta, pero el gol franjiverde empezaba a estar al caer.

Paso por vestuarios sin goles en el Martínez Valero, pero con ocasiones, tensión y emoción a raudales. Nada fuera de lo esperado en el gran derbi de la provincia de Alicante.

Sin cambios en el Elche tras el descanso pero sí por parte de los visitantes. Entraron De Palmas y Monsalve por Rojas y Bolo. Posición por posición y sin novedades técnicas para la segunda mitad. Cambiaron protagonistas pero no la tónica sobre el verde. Tocaba y tocaba el Elche y el Hércules aguardaba su momento bien plantado en defensa. La primera ocasión llegó en los pies de Soldevila en el 51 confirmando el paso adelante de los visitantes.

Problemas musculares

Corría el minuto 52 y con el Hércules más volcado en busca el primero, Germán Valera arrancaba en campo propio dejando rivales por el camino. La internada terminó con una entrada de Mangada sobre el murciano, amarilla para el alicantino y Retu, quién corría para hacer la cobertura notaba un pinchazo y se veía obligado a salir del terreno de juego por molestias.

El público local tenía ganas de cantar algún y no fue hasta el 58 cuando se abrió la lata en el Martínez Valero. Arrancó la jugada Germán Valera y tras una magnífica asistencia de Mendoza, Febas ponía por delante a los suyos. Gol del Elche de Sarabia en todo su esplendor. Combinación rápida, a un toque y vertical.

La hinchada visitante no desanimó y Torrecilla tampoco. Entraron en escena Fran Sol, César Moreno, Ropero, Aranda, Cantero y Bojang y Chust y Rafa Núñez por parte del Elche. Carrusel de cambios propio del contexto del partido. Bajó la tensión y se adueñó el Hércules de la posesión por momentos, pero sin peligro ni aproximaciones claras. Ortiz Arias, árbitro de Primera División, dio la sensación de ser de menor categoría, sobrepasado por momentos y con decisiones difíciles de entender tanto para la hinchada blanquiazul como para la franjiverde. Ambos entrenadores no fueron menos y protestaron varias señalizaciones.

Minuto 79 y Mourad tuvo el segundo en sus botas tras un error de Monsalve, pero Cantero anduvo más rápido que el delantero hispanomarroquí. Siguieron los ilicitanos insistiendo con Rodri Mendoza, pero sin acierto. Sin estar dicha la última palabra lo intentó también el Hércules, pero un Chust providencial salvó los muebles cuando el partido empezaba a entrar en su ocaso. Sin tiempo para más, el duelo finalizó con el 1 a 0 a favor de los locales, levantando así su primer Festa d'Elx tras siete años.